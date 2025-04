Com recorde histórico de Nikola Jokic, Nuggets vence Grizzlies

Em confronto direto na disputa dos playoffs da Conferência Oeste, o Denver Nuggets bateu o Memphis Grizzlies por 117 a 109, com mais um triplo-duplo para Nikola Jokic. A noite também marcou uma marca histórica para o sérvio, que garantiu que terminará 2024/25 como o terceiro jogador da história da NBA com médias de mais de dez pontos, rebotes e assistências. A rodada desta sexta-feira (11) ainda contou com mais 14 partidas.

Denver venceu uma partida crucial. A classificação aos playoffs ainda não chegou, mas está encaminhada. Com 49 triunfos em 81 partidas, o time só depende de si para avançar para à fase decisiva sem passar pelo play-in. Desde que o técnico Michael Malone foi demitido, o Nuggets venceu suas duas partidas. O compromisso final da fase regular é no domingo (13), contra o Houston Rockets.

Memphis, por outro lado, não tem mais chances de chegar aos playoffs e é uma das quatro equipes que disputa o play-in no Oeste. Pela segunda rodada seguida, a equipe perde um duelo direto na disputa o que, junto com o triunfo do Golden State Warriors nesta noite, sacramentou o Grizzlies na fase preliminar. A franquia enfrenta o Dallas Mavericks no domingo, agora mirando ao menos a sétima posição da conferência.

Então, confira os principais pontos da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Grizzlies de Ja Morant.

Vitória a moda antiga

Denver marcou 117 pontos em uma partida de basquete enquanto converteu apenas cinco bolas de três. Aliás, isso aconteceu algumas vezes no ano. O time acabou se alimentando, no entanto, de um ponto muito forte: Os incessantes cortes pra cesta. Aaron Gordon foi o cestinha do time com 33 pontos, Christian Braun e Russell Westbrook também foram eficientes. Por fim, a equipe marcou incríveis 72 pontos na área restrita.

Jokic começa devagar mas se eleva

Foi um raro primeiro quarto do candidato ao MVP. Afinal, ele saiu zerado do primeiro período. Além disso, tinha uma assistência e dois erros de ataque. Mas no segundo tempo, a coisa enfim começou a acontecer. Aliás, Nikola Jokic quase fez um triplo-duplo só na segunda parte de Nuggets x Grizzlies. Ditando o ritmo, punindo ajudas e muito eficiente no aro, o sérvio liderou a virada da franquia do Colorado.

Westbrook defende demais no fim

Em uma semana de muitos rumores e críticas ao MVP de 2017, Russell Westbrook conseguiu ser vital hoje, sobretudo na parte final do jogo. É óbvio que os maiores louros vão para Nikola Jokic, Aaron Gordon ou até para o retorno de Jamal Murray em Nuggets x Grizzlies. No entanto, a sequência final que decidiu o jogo teve muita influência da defesa do armador. Seja com um esforço a mais, um rebote, um roubo que gerou transição ou uma contestação, ele impactou a virada.

Memphis cansa e derrete outra vez

O Grizzlies começou muito bem contra o Nuggets de Nikola Jokic, dos dois lados da quadra. Aliás, a equipe chegou a abrir 15 pontos de frente no segundo quarto. Porém, tudo desmoronou a partir daí. Afinal, a equipe viu a vantagem cair para apenas uma posse logo no começo do terceiro período. Depois disso, o time teve seus momentos, mas mal conseguiu fazer cestas nos minutos finais. Enquanto isso, o ataque rival garantia a vitória dos donos da casa.

Astros são símbolo do fechamento ruim

Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr somaram 63 pontos nesse duelo. Mas apenas três vieram no último quarto. O trio acertou um de dez arremessos na parte final de um quarto em que o Grizzlies marcou apenas 14 pontos, enquanto Nikola Jokic sozinho fez dez pelo Nuggets.

Garrafão sofre

Por fim, mais uma vez a defesa de Memphis também não conseguiu ter muito ímpeto em um momento decisivo. Afinal, nos últimos quatro minutos de jogo, o Nuggets liderado por Nikola Jokic anotou 13 pontos, 11 deles no aro do Grizzlies. Sem uma resposta óbvia para o MVP e com o cansaço de Zach Edey, a equipe passou a dobrar em quase todas as posses. Assim, deixou o serviço do camisa 15 mais fácil. Nesse meio tempo, Memphis fez três pontos.

(47-34) Memphis Grizzlies 109 x 117 Denver Nuggets (49-32)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 24 6 1 1 0 Ja Morant 21 2 6 1 0 Jaren Jackson Jr. 18 1 2 0 2 Zach Edey 8 16 1 1 2 Luke Kennard 12 6 4 1 0

Três pontos: 14-43; Bane: 3-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 33 5 0 1 1 Nikola Jokic 26 16 13 2 0 Jamal Murray 15 5 7 0 0 Russell Westbrook 14 3 4 2 0 Christian Braun 12 2 5 1 0

Três pontos: 5-24; Gordon: 2-7

Outros jogos

Além da vitória do Nuggets de Nikola Jokic sobre o Grizzlies de Ja Morant, a penúltima rodada da NBA em 2024/25 ainda contou com outros 14 jogos.

O que se decidiu no Leste?

No Leste, tudo se resolveu nessa sexta-feira (11). A vitória do Milwaukee Bucks sobre o Detroit Pistons em duelo direto garantiu o time de Giannis Antetokounmpo na quinta posição e o rival em sexto. Além disso, o Indiana Pacers perdeu para o Orlando Magic e não pode mais ultrapassar o New York Knicks, que mesmo perdendo para o Cleveland Cavaliers, assegurou o terceiro posto.

Ou seja, os duelos de playoffs entre eles estão definidos. New York Knicks e Detroit Pistons vão se enfrentar na primeira rodada e estão na chave do Boston Celtics, segundo colocado do Leste. Do mesmo modo, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks duelam mais uma vez na fase decisiva, estando na chave do líder Cleveland Cavaliers.

A zona de play-in também teve sua ordem decidida, como era esperado. As vitórias de Atlanta Hawks, Chicago Bulls e Miami Heat garantiram que os três se mantiveram nessa mesma ordem na tabela, abaixo do Orlando Magic.

Portanto, Magic e Hawks se enfrentam na próxima terça-feira no duelo inaugural da repescagem em Orlando. Quem vencer enfrenta Boston nos playoffs. Bulls e Heat se enfrentam na quarta-feira em jogo pela sobrevivência em 2024/25. O time que vencer o segundo duelo, assim, enfrenta o perdedor do primeiro na sexta-feira. Quem vencer esse último jogo, encara o Cavaliers.

O que se decidiu no Oeste?

Se no Leste, tudo se resolveu, no Oeste do Nuggets de Nikola Jokic e do Grizzlies de Ja Morant, quase tudo ficou para domingo.

Aliás, para não dizer que tudo ficou para domingo, duas coisas principais aconteceram. Como já citado, Memphis não tem mais chances de se classificar de forma direta nos playoffs. Porém, ainda pode chegar a sétima posição e tentar ter o mando de quadra do jogo de terça-feira no play-in, contra um adversário ainda indefinido.

Por fim, o Los Angeles Lakers garantiu a terceira posição do Oeste com uma vitória segura sobre o Houston Rockets. Luka Doncic anotou 39 pontos. Nesse meio tempo, a equipe espera o time que ficar na sexta posição, que será seu adversário na primeira rodada da pós-temporada.

Então, confira quais foram os outros resultados da noite e os box-scores de cada duelo.

(47-34) Milwaukee Bucks 125 x 119 Detroit Pistons (44-37)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 11 15 1 2 Bobby Portis 17 10 1 1 0 Kevin Porter Jr. 16 4 7 2 0 Brook Lopez 15 7 1 0 3 Taurean Prince 10 2 0 0 1

Três pontos: 17-39; Green: 3-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 36 6 12 0 2 Malik Beasley 21 0 0 0 0 Tobias Harris 17 4 3 1 2 Jalen Duren 11 16 5 0 1 Dennis Schroder 12 3 8 0 0

Três pontos: 18-39; Beasley: 7-14

(41-40) Orlando Magic 129 x 115 Indiana Pacers (49-32)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Trevelin Queen 25 5 4 3 0 Anthony Black 21 6 7 2 0 Jett Howard 17 0 1 0 1 Tristan da Silva 14 3 2 3 2 Jonathan Isaac 12 4 4 1 3

Três pontos: 13-32; Queen: 5-6

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 20 8 3 2 0 Johnny Furphy 17 6 3 1 0 Jarace Walker 15 8 3 0 2 Quenton Jackson 13 1 3 0 0 TJ McConnell 12 1 3 1 1

Três pontos: 12-29; Jackson: 3-5

(39-42) Atlanta Hawks 124 x 110 Philadelphia 76ers (24-57)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 36 3 11 1 0 Caris LeVert 31 4 4 1 1 Mouhamed Gueye 10 18 2 3 1 Georges Niang 16 3 0 0 0 Zaccharie Risacher 12 3 0 0 0

Três pontos: 16-42; Young: 6-13

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared Butler 25 4 7 2 0 Marcus Bagley 20 10 5 1 2 Adem Bona 18 6 1 1 3 Colin Castleton 16 8 0 1 0 Lonnie Walker IV. 12 5 3 1 1

Três pontos: 12-35; Bagley: 4-8

(19-62) Charlotte Hornets 94 x 130 Boston Celtics (60-21)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Seth Curry 17 2 0 1 0 Jusuf Nurkic 14 6 6 1 0 Mark Williams 10 12 2 2 1 KJ Simpson 11 8 2 1 0 Josh Okogie 10 5 2 1 1

Três pontos: 15-40; Curry: 5-7

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 22 3 3 1 0 Sam Hauser 20 5 1 1 0 Derrick White 19 3 7 1 4 Jayson Tatum 16 8 8 0 0 Al Horford 13 11 0 1 1

Três pontos: 23-51; Hauser: 6-9

(64-17) Cleveland Cavaliers 108 x 102 New York Knicks (50-31)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 26 2 13 2 0 Max Strus 19 5 3 0 2 Evan Mobley 16 10 2 2 0 Isaac Okoro 15 5 1 1 0 Jarrett Allen 11 13 2 1 0

Três pontos: 11-31; Strus: 5-12

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 27 1 2 1 0 Mikal Bridges 17 2 8 1 0 OG Anunoby 15 4 4 2 0 Landry Shamet 15 3 0 0 0 Miles McBride 12 1 1 1 0

Três pontos: 16-41; Shamet: 5-11

(17-64) Washington Wizards 89 x 119 Chicago Bulls (38-43)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Justin Champagnie 22 14 1 3 1 Bub Carrington 18 5 11 0 1 Tristan Vukcevic 17 3 2 0 2 Kyshawn George 11 2 3 1 0 AJ Johnson 8 3 1 1 0

Três pontos: 10-41; Champagnie: 3-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Phillips 23 9 1 1 0 Matas Buzelis 20 6 4 0 3 Coby White 16 9 4 1 1 Nikola Vucevic 15 12 8 1 2 Talen Horton-Tucker 12 1 4 1 1

Três pontos: 13-41; Buzelis: 3-6

(37-44) Miami Heat 153 x 104 New Orleans Pelicans (21-60)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 23 12 4 2 0 Tyler Herro 22 4 4 1 0 Duncan Robinson 21 2 0 0 0 Alec Burks 12 4 3 1 0 Jaime Jaquez Jr. 11 5 5 1 0

Três pontos: 20-45; Robinson: 6-12

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Cain 25 7 3 1 0 Antonio Reeves 19 5 4 1 0 Jeremiah Robinson-Earl 14 7 2 0 0 Keion Brooks Jr. 14 3 1 2 1 Jose Alvarado 14 3 0 0 0

Três pontos: 14-37; Cain: 4-7

(30-51) Toronto Raptors 102 x 124 Dallas Mavericks (39-42)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 26 9 3 1 1 Ochai Agbaji 24 6 0 3 0 AJ Lawson 12 10 2 1 0 Garrett Temple 12 5 3 1 0 Jamison Battle 11 5 1 2 1

Três pontos: 11-39; Agbaji: 6-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 23 13 10 0 7 Max Christie 17 6 2 0 1 Brandon Williams 17 1 3 1 1 PJ Washington 14 8 4 1 0 Daniel Gafford 12 7 1 0 1

Três pontos: 15-34; Christie: 3-7

(26-55) Brooklyn Nets 91 x 117 Minnesota Timberwolves (48-33)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 20 5 6 1 0 Trendon Watford 15 8 4 0 0 Jalen Wilson 14 9 3 0 1 Drew Timme 11 10 2 0 0 Reece Beekman 11 2 3 3 0

Três pontos: 12-41; Wilson: 4-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Rudy Gobert 35 11 1 0 1 Julius Randle 21 4 3 2 0 Jaden McDaniels 11 3 2 0 1 Nickeil Alexander-Walker 10 2 4 0 0 Anthony Edwards 9 4 5 1 2

Três pontos: 11-31; Randle: 5-6

(67-14) Oklahoma City Thunder 145 x 111 Utah Jazz (17-64)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 35 7 2 2 0 Isaiah Joe 32 5 9 2 0 Kenrich Williams 18 7 5 3 0 Adam Flagler 17 6 4 1 0 Jaylin Williams 15 11 10 1 1

Três pontos: 24-53; Joe: 10-14

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Svi Mykhailiuk 27 3 3 0 0 Brice Sensabaugh 25 5 6 0 0 Johnny Juzang 16 6 3 1 0 Kyle Filipowski 15 13 1 1 2 Oscar Tshiebwe 10 14 0 1 0

Três pontos: 17-63; Sensabaugh: 5-13

(33-48) San Antonio Spurs 98 x 117 Phoenix Suns (36-45)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Julian Champagnie 23 5 2 0 0 Sandro Mamukelashvilli 19 9 2 1 0 Stephon Castle 16 4 10 1 0 Malaki Branham 15 2 2 1 0 David Duke Jr. 8 1 1 1 0

Três pontos: 13-34; Champagnie: 6-9

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Ryan Dunn 26 11 1 1 0 Bradley Beal 21 4 6 0 0 Devin Booker 18 3 5 0 1 Grayson Allen 15 6 6 1 0 Collin Gillespie 13 7 2 1 1

Três pontos: 19-47; Beal: 5-9

(48-33) Golden State Warriors 103 x 86 Portland Trail Blazers (35-46)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 24 5 7 2 0 Buddy Hield 16 4 0 0 1 Stephen Curry 14 5 5 0 1 Brandin Podziemski 10 7 3 2 0 Jonathan Kuminga 10 5 0 1 1

Três pontos: 14-44; Hield: 4-10

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Walker 19 6 1 2 0 Donovan Clingan 14 15 1 0 1 Rayan Rupert 15 2 1 0 0 Matisse Thybulle 11 4 0 3 2 Toumani Camara 10 4 3 2 0

Três pontos: 6-30; Walker: 2-3

(49-32) Los Angeles Clippers 101 x 100 Sacramento Kings (39-42)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 28 6 3 1 0 James Harden 23 11 10 2 1 Ivica Zubac 17 11 0 0 0 Norman Powell 16 3 1 1 0 Derrick Jones Jr. 11 1 0 2 0

Três pontos: 7-21; Leonard: 2-3

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 26 4 5 0 0 Domantas Sabonis 19 16 5 1 0 DeMar DeRozan 16 3 8 0 0 Keegan Murray 9 8 1 2 0 Trey Lyles 9 7 0 0 0

Três pontos: 10-31; LaVine: 4-12

(52-29) Houston Rockets 109 x 140 Los Angeles Lakers (50-31)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Whitmore 34 8 1 1 1 Reed Sheppard 14 3 5 2 1 Nate Williams 12 2 1 1 0 Aaron Holiday 11 2 4 0 1 David Roddy 9 3 2 0 0

Três pontos: 18-52; Whitmore: 7-12

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 39 8 7 1 0 Austin Reaves 23 7 6 2 0 Dorian Finney-Smith 18 0 0 3 0 Rui Hachimura 16 5 1 0 0 LeBron James 14 4 8 1 0

Três pontos: 19-37; Finney-Smith: 6-8

