LeBron James decide no fim e Lakers vence Rockets

O Los Angeles Lakers contou com jogadas decisivas de LeBron James para vencer o Houston Rockets por 104 x 98. Apagado durante o duelo desta segunda-feira (31), LeBron converteu lances livres decisivos no ataque e bloqueou Alperen Sengun nos segundos finais para garantir a 46ª vitória do time angelino na temporada da NBA.

Sem seu principal astro pontuando, o Lakers teve em Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent os grandes destaques. Ambos marcaram 20 pontos, assim como Luka Doncic, e foram os cestinhas da equipe. No Rockets, Amen Thompson também fez 20 e foi o destaque do time texano no jogo.

Em um primeiro quarto de baixa pontuação, o Rockets venceu por 19 x 16. As equipes cometeram muitos erros nos arremessos e demoraram a engrenar na partida. Sengun foi o cestinha do time texano com seis pontos, enquanto Dorian Finney-Smith respondeu com duas bolas triplas para o Lakers.

O Rockets começou bem o segundo quarto. Jabari Smith Jr. fez cinco pontos nos primeiros dois minutos para abrir oito de vantagem. O Lakers respondeu com bolas triplas, mas não conseguia tomar a frente do placar. Com pouco mais de dois minutos para o fim, Gabe Vincent deixou tudo empatado em 41 pontos. Os times trocaram cestas e foram ao intervalo com o placar empatado em 48 x 48.

A volta do intervalo trouxe o mesmo equilíbrio da primeira parte. As equipes se alternaram na liderança durante todo o período, mas foram mais eficientes no ataque. Com LeBron James apagado, coube a Finney-Smith e Vincent comandar o ataque do Lakers. Assim, os donos da casa abriram cinco pontos de vantagem antes do quarto período.

No quarto final os times disputaram para ver quem cometia mais erros. O time angelino abriu seis na frente, mas o Rockets deixou a diferença em dois com 20 segundos para o fim. Então, LeBron James decidiu para o Lakers contra o Rockets. Com dois lances livres ele deixou a diferença em quatro pontos. Para finalizar, bloqueou Sengun no garrafão, acabando com as chances da equipe do Houston de buscar o resultado.

(49-27) Houston Rockets 98 x 104 Los Angeles Lakers (46-29)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 20 5 4 2 2 Dillon Brooks 16 5 1 1 1 Jabari Smith Jr. 15 11 1 1 0 Alperen Sengun 14 7 6 0 1 Tari Eason 13 3 0 1 0

Três pontos: 10-32; Smith Jr.: 3-6

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 20 6 9 2 0 Dorian Finney-Smith 20 6 3 2 3 Gabe Vincent 20 4 1 1 1 LeBron James 16 8 4 2 2 Austin Reaves 12 8 3 2 0

Três pontos: 16-46; Finney-Smith: 6-11

(34-41) Miami Heat 120 x 94 Washington Wizards (16-59)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 28 12 5 1 1 Tyler Herro 27 5 5 3 0 Pelle Larsson 15 7 5 1 0 Terry Rozier 15 5 6 1 0 Jaime Jaquez Jr. 14 7 2 3 0

Três pontos: 9-32; Rozier: 3-7

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 35 3 4 2 0 Tristan Vukcevic 14 4 1 0 0 Bub Carrington 8 8 9 3 0 Richaun Holmes 8 8 0 1 1 Alex Sarr 8 3 3 1 2

Três pontos: 13-43; Poole: 7-13

(43-32) Los Angeles Clippers 96 x 87 Orlando Magic (36-40)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 21 8 2 1 1 Norman Powell 21 4 1 0 0 James Harden 20 3 5 7 1 Ivica Zubac 18 20 5 0 0 Kris Dunn 6 3 2 2 1

Três pontos: 8-31; Powell: 3-6

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 26 6 4 0 0 Franz Wagner 21 5 6 2 0 Kentavious Caldwell-Pope 11 3 0 1 1 Cory Joseph 10 5 3 2 0 Wendell Carter Jr. 9 4 1 3 2

Três pontos: 7-26; Caldwell-Pope: 3-3

(36-39) Sacramento Kings 109 x 111 Indiana Pacers (44-31)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 31 3 8 1 0 Domantas Sabonis 25 16 0 1 0 Zach LaVine 20 5 2 1 0 Keegan Murray 12 7 0 1 2 Keon Ellis 9 3 4 1 0

Três pontos: 12-27; LaVine: 4-8

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Nesmith 24 6 0 1 2 Obi Toppin 19 7 0 0 0 Tyrese Haliburton 18 2 11 0 0 Jarace Walker 15 0 2 2 0 Pascal Siakam 11 3 6 0 0

Três pontos: 14-41; Toppin: 5-8

(16-60) Utah Jazz 106 x 110 Charlotte Horners (19-56)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 20 4 4 1 0 Brice Sensabaugh 19 1 5 3 0 Isaiah Collier 17 2 7 3 1 Kyle Filipowski 14 13 2 0 0 Jaden Springer 11 4 2 2 1

Três pontos: 14-52; Sensabaugh: 5-10

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 26 10 8 1 1 Mark Williams 18 13 1 0 0 Josh Green 14 2 3 0 0 Tidjane Salaun 12 4 2 0 2 KJ Simpson 10 8 6 2 1

Três pontos: 15-38; Green: 3-3

(56-19) Boston Celtics 117 x 103 Memphis Grizzlies (44-31)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Al Horford 26 8 2 0 0 Jayson Tatum 25 14 2 0 1 Kristaps Porzingis 19 5 5 0 0 Jrue Holiday 18 7 7 1 0 Derrick White 14 8 10 0 2

Três pontos: 21-62; Horford: 6-13

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 26 6 5 2 0 Santi Aldama 21 8 4 1 0 Jaren Jackson Jr. 20 15 1 0 1 Desmond Bane 12 2 3 1 0 Jaylen Wells 10 4 2 0 0

Três pontos: 11-44; Aldama: 3-12

(33-42) Chicago Bulls 117 x 145 Oklahoma City Thunder (63-12)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Jevon Carter 17 2 3 0 0 Patrick Williams 16 2 3 0 0 Talen Horton-Tucker 16 2 2 1 0 Josh Giddey 15 8 10 1 0 Matas Buzelis 14 7 1 1 4

Três pontos: 16-51; Carter: 5-11

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Isaiah Joe 31 2 1 1 0 Shai Gilgeous-Alexander 27 0 12 0 2 Jalen Williams 23 4 3 2 0 Isaiah Hartenstein 14 7 2 1 0 Cason Wallace 10 3 8 3 1

Três pontos: 23-43; Joe: 8-14

(25-51) Brooklyn Nets 113 x 109 Dallas Mavericks (37-39)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 24 3 3 1 0 D’Angelo Russell 18 5 11 2 1 Jalen Wilson 12 4 4 1 0 Ziaire Williams 11 2 0 0 0 Tyrese Martin 11 6 5 1 0

Três pontos: 20-51; Russell: 4-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Daniel Gafford 17 7 2 0 0 PJ Washington 13 5 2 0 0 Klay Thompson 13 3 4 1 1 Anthony Davis 12 7 5 0 1 Spencer Dinwiddie 11 5 8 1 0

Três pontos: 10-30; Thompson: 3-12

