Anthony Davis fala sobre troca por Luka Doncic

Anthony Davis e Luka Doncic protagonizaram uma das maiores trocas da história da NBA. O movimento causou uma surpresa em ambos e gerou reações diferentes em fãs e jogadores de Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks. Mas, claro, forçou uma mudança inesperada para os dois craques.

Ao Andscape, por exemplo, Anthony Davis revelou que ficou surpreso ao se despedir do Lakers. Ainda mais pela forma como foi. O astro, afinal, estava há seis anos na franquia e liderava o time, na quinta posição do Oeste.

“Nas primeiras 48 horas, foi um choque, porque eu não esperava. Ninguém esperava, pelo que dizem. mas do meu lado, meu time, minha família e todos que trabalham comigo, eu de fato não esperava. Até quando comecei a receber algumas ligações, achei que fosse brincadeira. Mas acabou sendo verdade e eu fiquei em choque”, disse o ala-pivô.

Diante do cenário inusitado, Davis revelou como foram os primeiros dias em Dallas. Já há quase dois meses na franquia do Texas, o astro contou que não foi fácil se adaptar ao novo vestiário. Isso porque ele chegou em um time que havia acabado de perder sua principal referência.

“Eu sei o que Luka Doncic significava para o Mavericks, para todo o time”, afirmou Anthony Davis. “Então, foi tipo: o que eu digo para esses caras ao chegar como um novo líder? E para eles foi tipo: ‘ele acabou de passar pela maior troca da história do esporte. O que dizemos para ele?'”.

A situação ficou ainda mais difícil após Anthony Davis se lesionar logo no primeiro jogo após a troca por Luka Doncic. Enquanto liderava o Mavs à vitória, o craque sofreu uma distensão no adutor e perdeu quase sete semanas. Desse modo, não teve tempo para se entrosar com o time em quadra.

O período, por outro lado, permitiu que Anthony Davis se aproximasse dos companheiros nos treinos. Assim, apesar da dificuldade no início, hoje o camisa 3 se sente em casa.

“Eu só tentei sentir o ambiente e deixei as coisas acontecerem. Agora, temos um vínculo muito forte, com todos os jogadores. Estou feliz, cara. Feliz por poder jogar. Muitas pessoas têm vindo até mim e dizendo que não me viam sorrir assim há muito tempo. Minha família está feliz. Enfim, todo mundo está feliz”, finalizou Davis.

