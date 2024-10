Veja a avaliação dos times após a pré-temporada da NBA

A pré-temporada da NBA acabou, enquanto times faziam seus últimos ajustes para a estreia da campanha 2024/25. No entanto, o “último ensaio” pareceu muito ruim para algumas equipes. Apesar de elencos estarem incompletos e treinadores fazendo testes, existem algumas preocupações para quando estiver valendo.

Times que buscavam apenas completar suas rotações na pré-temporada da NBA não precisavam tanto das vitórias. Afinal, não é um momento de forçar absolutamente nada. Mas o fato é que derrotas em série no período são cruciais para o moral de alguns jogadores.

Veja o Sacramento Kings, por exemplo. Adicionou DeMar DeRozan em um elenco que já contava com Domantas Sabonis e De’Aaron Fox. Mas este último ficou, em boa parte das posses ofensivas, sem a bola nas mãos. Tudo bem que foi um período de ajustes, mas não funcionou como deveria. Foram derrotas por placares elásticos e utilizando titulares no último quarto.

Sabonis teve um jogo com 36 minutos, algo não muito normal para um astro em pré-temporada. Fez 29 pontos, 17 rebotes, oito assistências e, mesmo assim, o Kings perdeu para o Utah Jazz.

No total, o Kings atuou em seis partidas. Perdeu todas. Não que alguém se importe com resultados de pré-temporada da NBA, mas… será que times como o de Sacramento estão felizes com o que viram?

A resposta é… não. Absolutamente, não.

É o que o olho vê. O Kings tem mais problema do que deveria. Ter DeRozan em quadra fez com que o time ficasse menos parecido com o que tinha nos últimos anos, o que é natural. Afinal, contar com alguém com tanta experiência na NBA chegando nos times significa que vai precisar de ajustes. E Sacramento vai.

Por outro lado, o Denver Nuggets entra em situação em que não pode perder titulares ao longo da temporada da NBA. Claro que existe uma aparente evolução de Julian Strawther, mas o time viu caras importantes deixando a equipe nos últimos anos. Claro que se você tem Nikola Jokic, o caminho para vitórias é mais curto. No entanto, o elenco de apoio parece menos forte do que antes.

E existem questões sobre as condições físicas de Jamal Murray. Ele foi muito mal nas Olimpíadas e a direção teve receio em dar a ele uma extensão. Michael Porter, por outro lado, tem um contrato “salgado” e questionável. Enquanto isso, a direção não parece falar a mesma língua que o técnico. Chegaram alguns reforços, mas são veteranos que já passaram de seus melhores momentos na NBA.

Aqui, a gente está falando de times que, potencialmente, seriam melhores do que vimos. Agora, vamos para outros que terminaram a pré-temporada da NBA acima do que esperávamos.

Warriors

E não tem como pensar em outro além do Golden State Warriors.

Seis vitórias em seis jogos podem significar que a equipe está de volta, certo?

Bem… talvez. De novo, não vamos apenas pelos resultados em si, mas pelo que o time fez na offseason. Foram contratações pontuais e inteligentes por parte da diretoria. Mas daí, por conta de terminar a pré-temporada invicto, o Warriors vira um dos times candidatos a algo na NBA?

Não. Ao menos, necessariamente.

De resto, os principais candidatos aos primeiros lugares do Oeste chegam bem, com as aparentes (boas) melhoras de Phoenix Suns (olho no Suns!) e Memphis Grizzlies. Por outro lado, Los Angeles Clippers é uma incógnita e James Harden terá de jogar como um MVP para fazer o time ser relevante. Parece pouco, pois Kawhi Leonard está fora por um período indeterminado e Paul George foi embora.

Leste

Ninguém espera nada de Washington Wizards e Brooklyn Nets, então a gente começa deixando os times pensando apenas no próximo Draft. O mesmo aconteceria com o Charlotte Hornets. Mas você viu como jogou bem a equipe de North Carolina? Com LaMelo Ball saudável, uma evolução natural de Brandon Miller e um novato que estava abaixo do radar (Tidjane Salaun), fique de olho no Hornets.

Enquanto isso, o Philadelphia 76ers termina a pré-temporada da NBA em baixa. Primeiro, porque perdeu Paul George por lesão no joelho. Depois, Tyrese Maxey também se machucou no último jogo. E ainda tem o calouro Jared McCain fora por contusão. Tudo isso, você ainda adiciona Joel Embiid, que não deve jogar em jornadas duplas e praticamente não atuou na fase de amistosos.

Ou seja, o Sixers começa a temporada abaixo do que deveria.

Chicago Bulls está no limbo, assim como Toronto Raptors. Não são times fortes, mas não são ruins ao ponto de irem em busca do tank. E ninguém sabe o que esperar de Atlanta Hawks e Detroit Pistons.

Bucks

Milwaukee Bucks ainda tem que ver em jogos sérios. O fim da última temporada foi lamentável. Aliás, a passagem de Doc Rivers, até aqui, é bem difícil de aprovar. Em 19 jogos com Giannis Antetokounmpo em quadra desde a contratação de Rivers, o Bucks venceu 11 em 19, o que dá 57.8%. Então, vamos tentar entender isso. Se com o grego, o time seria apenas o quarto na temporada regular de 2023/24 com o novo técnico, a gente não tem ideia do quão pior seria sem ele. E vale lembrar que o duas vezes MVP vem perdendo mais de dez jogos por ano em média.

Então, não.

Por enquanto, não dá para confiar no trabalho de Rivers.

Depois, o New York Knicks. O time fez muitas mudanças em seu elenco e tenta brigar pelo título. Não jogou completo muitas vezes, então vamos aguardar um pouco. Na teoria, briga com Boston Celtics, Bucks e Sixers pelos quatro primeiros lugares.

Por fim, Miami Heat é uma equipe que pode incomodar as quatro grandes do Leste. E tudo tem a ver com Jimmy Butler e seu comprometimento.

Temporada 2024/25 da NBA tem favorito?

Na teoria, o Boston Celtics é o time a ser batido. Claro, é o atual campeão, tem o melhor elenco, mas foi pouco testado nos playoffs. Por enquanto, sobra no Leste. Se vai vencer de novo, o papo é outro. Mas é fácil dizer que poucos times da NBA podem fazer uma série melhor que o Celtics.

Vale lembrar, no entanto, que um time que não citamos até então, ofereceu muita resistência: Indiana Pacers. E o elenco é quase o mesmo. Então, não será surpresa ver o Pacers brigando por algo sério. Questão de continuidade.

No Oeste, Dallas Mavericks foi o campeão. Mas o time hoje é melhor que Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder? Ninguém sabe. É necessário aguardar as condições físicas de Luka Doncic.

Por fim, tem o Los Angeles Lakers, que todo mundo sabe que conta com dois jogadores de elite: LeBron James e Anthony Davis. Tem mudança de técnico e dizem que o ambiente é muito bom por lá. Pode brigar pelo talento, mas está alguns passos atrás de times mais prontos na Conferência.

