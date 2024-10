NBA: 76ers e Nuggets entram em temporada com problemas

É fato que Philadelphia 76ers e Denver Nuggets monopolizam o prêmio de MVP a cada temporada da NBA. Nos últimos quatro anos, Nikola Jokic venceu três, enquanto Joel Embiid ficou com um deles. E o pivô do Sixers liderava a última campanha quando sofreu com lesões. Então, é justo dizer que os dois estão sempre na briga pela premiação máxima individual.

No entanto, as equipes vivem momentos diferentes. O 76ers passou por mudanças drásticas em seu elenco para a temporada 2024/25 da NBA, enquanto o Nuggets vem perdendo peças importantes. Mas mais do que isso, as contusões assombram.

Vamos começar pelo Sixers, pois Embiid não vai atuar mais na pré-temporada e Paul George, a principal contratação, se machucou diante do Atlanta Hawks.

Publicidade

Não é de uma infelicidade enorme? Que absurdo. O 76ers iniciou a offseason com dois jogadores em seu elenco, enquanto discutia a extensão de Tyrese Maxey. De cara, conseguiu George, que estava no Los Angeles Clippers. Fez uma agência livre acima do que se esperava, mas não contava com o azar.

Perder George (ainda não existe informação oficial de quanto tempo vai desfalcar a equipe) é um duro golpe para o Sixers. De acordo com o próprio Embiid, o ala “cuidaria” do ataque ao lado de Maxey para ele ser a “surpresa”. Agora, quando vai acontecer isso?

Publicidade

Claro. A gente espera que a lesão não seja tão grave quanto pareceu (a gente não mostra vídeo de contusões), mas deu a impressão que vai levar tempo. No máximo, torcemos para que seja apenas um susto.

Leia mais

De qualquer forma, um desfalque por um período prolongado vai atrapalhar o início de temporada em Philadelphia. Enquanto isso, ninguém sabe qual será a disponibilidade de Embiid ao longo da campanha.

Publicidade

Montou um time para brigar entre as três, quatro primeiras posições, mas já sofre com problemas em seus principais jogadores.

Por outro lado, o Nuggets vem com uma questão similar. Mas é um pouco diferente.

Começa pelo fato de Denver perder peças importantes nos últimos anos e chega ao ponto em que o time não tem muita saída. Com o teto salarial engessado, a equipe do Colorado tenta brigar com o que tem. Mas o que possui hoje é suficiente?

Publicidade

Claro que não dá para ir contra Jokic. É impossível apostar em algo que não seja nele, o melhor jogador da NBA na atualidade. Mas e o resto?

Bem, aí começam os problemas…

Jamal Murray não está bem fisicamente. Existe uma grande preocupação em torno do armador. Por enquanto, na pré-temporada, ele acertou apenas seis dos 19 arremessos que tentou. É pré-temporada? Sim, mas não quando o assunto é o arremesso.

Publicidade

Além disso, ele já fez uma participação bem abaixo do esperado nas Olimpíadas. É um jogo diferente, mas com 6.0 pontos, 3.8 assistências, 2.3 erros de ataque e aproveitamentos patéticos, ele foi uma sombra do que já mostrou. Murray converteu apenas 29% das tentativas de quadra, sendo 14.3% do perímetro.

O que aconteceu com ele, afinal?

Mais problemas…

Enquanto o 76ers tem problemas de lesões que já aconteceram, o Nuggets entra na temporada 2024/25 da NBA com algumas que não podem acontecer. E é isso mesmo.

Publicidade

Com um banco fraco, os titulares terão de jogar como nunca. E é aí que vem mais uma questão: Michael Porter.

O ala, que recebeu uma extensão bastante otimista (ou supervalorizada, como queira), lida com problemas físicos durante a carreira. E a preocupação da diretoria está no fato de que ele jamais consiga chegar onde se esperava.

É um ótimo arremessador, entretanto. Os 41% de aproveitamento desde que começou a jogar na NBA mostram isso. E vale ressaltar que após perder muitos jogos nas cinco primeiras temporadas, ele atuou em 81 partidas em 2023/24.

Publicidade

Mas como defensor, ele é um alvo em Denver. Até mostrou alguma evolução, enquanto ganha experiência e “atalhos” em quadra. No entanto, está longe de merecer os US$35.9 milhões que vai receber em 2024/25.

E Murray também teve uma extensão recente que preocupa. Ele vai ganhar cerca de US$52 milhões a partir de 2025/26. Como sua condição física preocupa e seu arremesso não melhora (31.6% de quadra e 20% do perímetro) na pré-temporada, é difícil entender o que pode acontecer ali.

Publicidade

Denver não pode nem pensar em ter uma contusão afastando qualquer um de seus titulares.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA