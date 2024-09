Terceira escolha do Draft, Jahlil Okafor acerta com Pacers

Nesse domingo (29), Jahlil Okafor, a terceira escolha do Draft de 2015, assinou um contrato com o Indiana Pacers. De acordo com o site The Athletic, o acordo é válido apenas para a fase de treinamentos, mas não o impede de conseguir um vínculo para a temporada. Desse modo, o pivô tem a chance de retornar à NBA após três anos.

A última vez que Okafor jogou na liga foi na temporada 2020/21. Ele participou de 27 partidas com a camisa do Detroit Pistons e conseguiu médias de 5.4 pontos e 2.4 rebotes em 12.9 minutos. Além disso, teve 61.8% de aproveitamento geral, acertando 2.3 das 3.8 bolas que tentou por jogo. Desde então, jogou na China e na Espanha, fazendo 11.7 pontos, 5.1 rebotes e 1.8 assistência em 11 jogos pelo Zaragoza na última temporada.

No entanto, seu começo na NBA foi de uma estrela. Apesar de aceitar o contrato para a fase de treinamentos do Pacers atualmente, Jahlil Okafor foi a terceira escolha do Draft de 2015, saindo na frente de jogadores como Devin Booker e Kristaps Porzingis. O prospecto da Universidade de Duke teve uma boa primeira temporada com o Philadelphia 76ers, registrando 17.5 pontos e sete rebotes.

Em seguida, lesões e muita disputa pela posição de pivô atrapalhou seu desenvolvimento no Sixers. Assim, passou mais cinco temporadas na liga, representando o Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans e Pistons, mas não conseguiu o espaço desejado em nenhum time. Então, seu jogo que já era visto como ultrapassado pela falta de versatilidade, perdeu espaço na NBA.

Agora, Okafor tenta voltar para a liga após três temporadas na CBA e ACB. Há a expectativa para o pivô competir por uma vaga no time para 2024/25, afinal as franquias realizam testes para decidir quais jogadores irão contratar para a fase de treinamentos. Então, ele terá que se provar nas próximas semanas.

Além disso, o elenco do Pacers é relativamente jovem. Na última temporada, foram para as Finais da Conferência Leste, algo que não conseguiam desde 2014. Na verdade, o time não passava da primeira rodada desde 2014. Desse modo, faria sentido combinar o talento dos jovens jogadores com a experiência de um veterano como Okafor.

Então, esta é a oportunidade do pivô mostrar seu desenvolvimento como jogador nas últimas temporadas nas ligas estrangeiras. É a chance de Okafor mostrar que melhorou seu jogo e que está saudável para voltar à NBA. E seu sucesso estará relacionado com o quanto ele consegue ajudar um time que já está montado para competir.

