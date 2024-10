Memphis Grizzlies dispensa Mãozinha Pereira

De acordo com o jornalista Damichael Cole, do Commercial Appeal, o Memphis Grizzlies dispensou o brasileiro Mãozinha Pereira. O ala-pivô deixa a equipe ao lado de outros três jogadores: Armando Bacot, Miye Oni e Miles Norris.

Havia uma chance de Pereira seguir no Grizzlies, mas a diretoria optou por dar ao japonês Yuki Kawamura um contrato two-way. Ou seja, ele estará no elenco principal de Memphis e terá de passar períodos na G League.

Aliás, este pode ser o destino do brasileiro. De acordo com Cole, os três jogadores dispensados neste sábado podem assinar com qualquer outra equipe ou fecharem com o time da G League.

O Memphis Grizzlies tinha até às 16h locais para definir qual seria o elenco de 15 jogadores. Então, a solução foi dispensar quatro atletas para a manutenção de Kawamura, que impressionou direção e comissão técnica.

Mãozinha Pereira chegou ao Memphis Grizzlies no meio da última temporada, após boas apresentações na liga de desenvolvimento. Após a campanha, ele ficou sem contrato e esteve próximo de retornar ao basquete brasileiro. No entanto, o Grizzlies deu ao atleta uma nova chance de seguir.

“O brasileiro é o principal concorrente de Kawamura. Ele é um jogador dinâmico. Seu rebote e sua defesa são os principais atributos, e essas duas coisas são necessidades muito grandes de Memphis para 2024/25. Ainda mais para alguém com seu tamanho. Ele é o único jogador que esteve com o time no ano passado entre os caras com contratos de exibição e ainda converteu bolas de três nos amistosos”, afirmou Cole recentemente.

Com a aposentadoria de Derrick Rose, duas vagas regulares no elenco de Memphis foram abertas. Cada time na NBA pode ter 15 atletas nesses contratos. Além disso, cada equipe também tem três vagas two-way a cada ano. O Grizzlies tinha esses três lugares preenchidos, mas promoveu o armador Scotty Pippen Jr para a vaga do MVP de 2011.

“Ele é dinâmico e versátil. Consegue atuar como ala e pivô, arremessa, passa, defende e tem agilidade. Além disso, é capaz de fazer jogadas nos dois lados da quadra. Essas são coisas que apreciamos aqui, em particular, quando se joga com a sua vontade. Faz tudo da forma certa e, assim, está conseguindo mostrar o seu talento. Mas não para por aí, pois tem grandes planos para si”, exaltou o treinador de Memphis, Taylor Jenkins.

Em sete partidas na última temporada, Mãozinha Pereira registrou médias de 6.9 pontos e 5.3 rebotes em cerca se 17 minutos por noite.

