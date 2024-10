Rockets nega contratos máximos para Alperen Sengun e Jalen Green

Alperen Sengun e Jalen Green estão em uma situação bem parecida antes do começo da temporada. Os dois jogadores são elegíveis a extensões prévias de contrato no Houston Rockets, mas um acordo não deve acontecer com nenhum dos dois. E, com isso, ambos serão agentes livres restritos em 2025. Segundo Shams Charania, da ESPN, os texanos estão decididos a não oferecer o máximo para os atletas.

“A franquia, a princípio, teve conversas produtivas com a dupla sobre os novos vínculos. Mas, no fim das contas, Alperen e Jalen acreditam que merecem o máximo a julgar por suas atuações recentes e potencial. Houston, no entanto, não exibiu interesse em fazer esse tipo de investimento nos dois. Há boas propostas na mesa para dar estabilidade a ambos, mas não é o máximo”, contou o conceituado repórter.

Os jovens são elegíveis a contratos que podem alcançar pouco mais de US$220 milhões por cinco temporadas. Não se trata, certamente, de uma resolução simples. O gerente-geral Rafael Stone já afirmou que quer apostar na manutenção do elenco, mas preferiu não comentar as situações específicas de Sengun e Green. Charania, por isso, aposta que ambos não iniciam a temporada com uma extensão fechada.

Publicidade

“Alperen e Jalen estão prontos para apostarem em si mesmos na próxima temporada e, assim, provarem que merecem o máximo. Esse é o ponto base, pois Houston não está convencido. Sei que o time não lhes ofereceu um contrato máximo porque, se tivesse, tudo já estaria assinado. Agora, a questão é se os atletas vão realmente apostar neles ou agarrar a estabilidade”, resumiu o jornalista.

Leia mais sobre o Houston Rockets

Alperen Sengun

Alperen Sengun, a princípio, tem mais chances de assinar uma extensão máxima do que Jalen Green. O pivô, enquanto esteve saudável, consolidou-se como a referência técnica do Rockets nos últimos meses. O problema é que a arrancada dos texanos na campanha passada acontece no período em que o pivô ficou afastado. Ele contou que os dois lados têm negociações em andamento desde o início do mês.

Publicidade

“Nós estamos em conversas, mas já deixei claro que quero um novo contrato. A franquia está tentando um acordo, então as negociações estão em andamento. Tudo evolui bem, por enquanto. Sinto que ainda temos tempo para fecharmos algo bom para todo mundo. Por isso, a minha expectativa é que vamos chegar a um ponto comum”, disse o turco, durante a reapresentação da temporada.

A última temporada marcou a melhor campanha da carreira de Sengun. Ele anotou 21,1 pontos, 9,3 rebotes e 5,0 assistências – todas maiores médias pessoais na NBA – em 63 jogos disputados com os texanos. Além disso, converteu quase 54% dos seus arremessos de quadra.

Publicidade

Jalen Green

Green teve uma campanha bem instável, mas o seu ponto alto ficou marcado. Fazia um péssimo início de temporada, antes de protagonizar uma ascensão meteórica nos dois meses finais de competição. Ele foi finalista para o prêmio de melhor jogador do Oeste depois do Jogo das Estrelas. O Rockets subiu de produção sob a sua liderança e quase chegou aos playoffs. Ou seja, entrou na offseason valorizado.

“É claro que quero uma extensão. A minha preferência, aliás, seria acertar um contrato em longo prazo agora. Mas o meu foco está em disputar a temporada que está por vir para tentarmos chegar aos playoffs. Com essa mentalidade, eu sei que tudo pode se resolver lá na frente”, afirmou o pontuador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA