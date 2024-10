Jalen Suggs fecha extensão de contrato com Magic

O armador Jalen Suggs estendeu o seu contrato com o Orlando Magic. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o acordo é válido por cinco temporadas. Nesse período, o atleta de 23 anos vai receber US$150,5 milhões em salários. Esta segunda-feira (21), aliás, é o último dia para extensões prévias na NBA.

No entanto, o novo vínculo de Suggs começará a vigorar apenas em 2025. Na próxima temporada, aliás, o armador vai receber US$9,2 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Jalen Suggs teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Magic até 2030. A renovação do vínculo com o ala era prioridade da franquia antes do início da temporada.

Publicidade

Quinta escolha do Draft de 2021, Suggs já disputou 176 jogos pelo Magic, 139 deles como titular. Em 26 minutos por partida, o armador obteve médias de 11,5 pontos, 3,2 rebotes e 3,2 assistências. A melhor temporada do jogador na NBA foi a última, quando ele fez 12,6 pontos, 3,1 rebotes, 2,7 assistências e 1,4 roubo de bola, em 75 partidas.

Especialista defensivo, Suggs foi peça importante na surpreendente campanha do Magic em 2023/24. Mesmo com um elenco repleto de jovens, a equipe teve o quinto melhor recorde da Conferência Leste, com 47 vitórias e 35 derrotas. Desse modo voltou aos playoffs após quatro anos. No entanto, o time caiu logo na primeira rodada, após uma série de sete jogos contra o Cleveland Cavaliers.

Publicidade

Leia mais sobre Jalen Suggs e o Magic!

Como a criação de jogadas do Magic está, majoritariamente, nas mãos de Paolo Banchero e Franz Wagner, Suggs se tornou um armador que joga fora da bola. Hoje, ele é um dos melhores defensores de perímetro da NBA. Tanto que foi eleito para o segundo time ideal de defesa da última temporada. Feito que apenas outros dois atletas que jogaram pela franquia – Dwight Howard e Horace Grant – alcançaram. Além disso, a equipe da Flórida teve a terceira defesa mais eficiente da liga, atrás apenas de Boston Celtics e Minnesota Timberwolves.

Suggs também evoluiu como arremessador. Afinal, em seu ano de estreia na liga, converteu apenas 21,4% das bolas de três. Já em 2023/24, o camisa 4 acertou quase 40% dos arremessos do perímetro. Assim, ele liderou a equipe em aproveitamento do perímetro.

Publicidade

Portanto, o armador exerce o papel de 3-and-D com eficiência. A lucrativa extensão de contrato mostra que o Magic confia em Jalen Suggs, que é a alma da equipe em quadra. Em 2024/25, o time de Orlando espera se manter competitivo. Para isso, a franquia manteve a base do elenco, mas se reforçou com um veterano bicampeão da NBA: Kentavious Caldwell-Pope.

Nesta offseason, além de Jalen Suggs, o Magic fechou uma extensão de contrato com Wendell Carter. O acordo é de três temporadas e o pivô vai receber US$59 milhões em salários.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA