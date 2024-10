Em uma pesquisa com os GMs da NBA, Kyle Lowry foi votado quem seria o melhor técnico entre os jogadores ativos. Desse modo, o jornal The Inquirer perguntou ao técnico do Philadelphia 76ers, Nick Nurse, o que pensa do veterano como um líder no futuro.

“Sim, com certeza”, disse Nurse. “Acho que ele tem algumas qualidades que o fariam um ótimo técnico. Ele ama o jogo de verdade, então ele estuda muito. Ele entende de basquete e ele é ‘duro na queda’. Acho que ele aguentaria. Consigo imaginar com facilidade ele sendo um técnico algum dia”.

Ele conhece a liderança de Lowry mais do que qualquer outro membro do Philadelphia 76ers. Em 2018, Nurse foi promovido para assistente técnico do Toronto Raptors e desde então sua relação com o armador se desenvolveu. Em seguida, foi promovido para técnico principal e os dois venceram um título da NBA juntos em 2019.

Publicidade

O Sixers contratou para ser seu novo técnico em julho de 2023. Poucos meses antes, Lowry assinou com a franquia após ser dispensado e se tornado agente livre. Nesta offseason, o jogador renovou com o time.

Além disso, o 76ers assinou com Caleb Martin, que já havia jogado com o armador no Miami Heat. De acordo com o ala, Kyle Lowry tem tudo para ser um futuro técnico da NBA.

Leia mais sobre o Philadelphia 76ers!

“Sim, com certeza”, quando perguntado sobre se Lowry conseguiria ser técnico. “Ele entende de basquete. Ele é o tipo de jogador que parece que vai para casa e estuda toda hora. Parece que ele conhece todas as regras. Então já vi ele explicar regras para árbitros, técnicos e jogadores. Ele conhece o jogo de dentro para fora”.

Publicidade

Martin tem Lowry como companheiro e mentor desde 2021. Quando perguntado como descreveria o veterano, disse: “é uma boa pessoa que tem uma boa energia. Além disso, tem sido um ótimo encaixe para o Sixers”.

Lowry, aos 38 anos, planeja terminar sua carreira na Philadelphia. Na última temporada, anotou médias de oito pontos, 2.8 rebotes e 4.6 assistências em 28 minutos ao longo de 23 jogos com o 76ers. Além disso, foi eficiente, com 44.4% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 40.4% nas bolas de três pontos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Então análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Desse modo, ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA