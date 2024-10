Jogador do 76ers, Andre Drummond confessa que errava cestas de propósito por rebotes

Andre Drummond, jogador do Philadelphia 76ers, conhecido como um dos melhores em rebotes na NBA, fez uma revelação “diferente” sobre sua estratégia em quadra. Em uma recente entrevista ao podcast Run Your Race, o jogador admitiu que, em algumas ocasiões, ele errava arremessos por querer para aumentar suas chances de pegar rebotes. Apesar de a tática não ser comum, ele afirmou fazer uso do artifício.

“Eu não entendia o talento que tinha até entrar na NBA”, afirmou Andre Drummond. “Quando percebi, eu comecei a ver jogadores arremessando, então eu sabia onde a bola ia depois de bater no aro. Então, foi quando comecei a entender o que aquilo significava”.

Em seguida, Drummond foi perguntado se ele já errou arremessos por querer para pegar rebotes ofensivos. O pivô do Philadelphia 76ers garantiu que sim.

Publicidade

Desde o início de sua carreira, Drummond se destacou por sua habilidade de pegar rebotes, especialmente ofensivos. Por quatro anos, ele liderou a NBA no quesito: 2016, 2018, 2019 e 2020. Assim, ele foi ao All-Star Game em duas ocasiões.

Drummond explicou que, em algumas situações, ele percebia que sua equipe precisava de uma segunda chance de ataque. Quando ele arremessava e falhava, sua ideia era ter uma melhor posição para o rebote. Assim, ele tinha mais chances de pontuar, além de manter a posse de bola para a sua equipe.

Publicidade

Leia mais

Andre Drummond sabe que sua habilidade nos rebotes será muito importante no 76ers. Apesar de ser reserva de Joel Embiid, é natural que o titular perca muitos jogos. Então, o jogador entende que terá minutos importantes em 2024/25.

Apesar de ser excelente na função, Drummond caiu de produção nos últimos anos. De titular incontestável no Detroit Pistons, ele foi em troca para o Cleveland Cavaliers. Mas o Cavs não pretendia seguir com ele em 2020/21 e, sem nenhuma equipe com interesse em seus talentos, o dispensou. Na sequência, passou por Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Chicago Bulls, além do próprio Sixers.

Publicidade

O problema é que sua relevância na liga despencou. Embora consiga pegar muitos rebotes, Drummond vem tendo problemas com defesa. Ele rouba bolas, dá tocos, mas tem um dos piores índices no quesito.

Em 864 jogos, Drummond possui médias de 12.7 pontos, 12.4 rebotes, 1.3 roubo de bola e 1.3 bloqueio na carreira.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA