Ben Simmons flerta com triplo-duplo e Nets derrota Bulls

Surpresa no início da temporada 2024/25 da NBA, o Brooklyn Nets superou o Chicago Bulls por 120 a 112, enquanto Ben Simmons fez o melhor jogo até aqui. Apesar de não estar atuando como armador principal, ele obteve oito pontos, oito rebotes e 11 assistências em 25 minutos de ação. Foi a terceira vitória do Nets na atual campanha, incluindo triunfos contra Milwaukee Bucks e Memphis Grizzlies.

“Apenas encontrei meus colegas livres, enquanto eles fizeram a parte deles. O Nets jogou como um time de basquete e é bem simples”, explicou Simmons. “Estamos conseguindo cuidar mais da bola, com menos passes de risco. Mas mesmo com um jogo mais rápido, estou conseguindo voltar ao meu normal. Mais saudável, consigo fazer mais coisas, enquanto o time me ajuda”.

Embora Ben Simmons tenha feito um bom jogo contra o Bulls, o cestinha do Nets foi Cam Thomas, com 32 pontos. Por outro lado, Nikola Vucevic liderou o Bulls com 28 pontos e 11 rebotes. Enquanto isso, Zach LaVine e Coby White adicionaram 21 pontos cada.

Três vezes All-Star, Simmons explica como vem aprendendo a jogar ao lado de seus colegas no Nets. Afinal, ele passou boa parte da última temporada fora por lesão.

“Precisamos cuidar melhor da bola, pois tivemos alguns erros. Mas com mais repetições (em treinos), a gente consegue se entender melhor. Cometer erros de ataque, para mim, tem o lado positivo e negativo. Você não quer errar, mas quanto mais eu consigo jogar com eles, com mais repetições, menos a gente erra”, disse Simmons.

“Mas a gente segue jogando com as mesmas expectativas. Eu sei que todo mundo quer saber quantas vitórias nós teremos, mas estamos jogando bem e cuidando do nosso time. Então, tudo o que foi dito antes de a temporada começar, nós vamos deixar lá. Precisamos continuar jogando como estamos hoje”, afirmou.

De acordo com Simmons, seu estilo de jogo mudou um pouco para tentar evitar faltas.

“Eu mudei e passei a usar menos meu físico o tempo todo, então consigo cuidar melhor do meu corpo e, ao mesmo tempo, defender. Só estou tentando dificultar as coisas para os adversários, mas ainda mantendo intensidade. Mas acho que quanto mais eu conseguir ficar em quadra, quanto mais fazer repetições, melhor eu fico”, concluiu.

Campanha

Apesar de o Nets somar três vitórias em seis jogos, apenas em uma derrota o time perdeu por mais de dez pontos. Contra o Denver Nuggets, a equipe foi para a prorrogação, fazendo uma partida dura contra um adversário muito mais forte. Afinal, o Nuggets foi campeão há menos de dois anos e tem um dos melhores quintetos da NBA.

De qualquer forma, Simmons ainda atua por minutos restritos no Nets. Até aqui, ele possui média pouco acima de 24 minutos por noite. Como resultado, seus números ainda não são os mesmos dos tempos do Philadelphia 76ers. Mas é fato que ele parece estar em seu melhor nível físico desde que chegou no Brooklyn.

