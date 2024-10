Nets surpreende Bucks e técnico vence primeiro jogo na NBA

O Brooklyn Nets conquistou sua primeira vitória na temporada da NBA ao superar o Milwaukee Bucks, por 115 a 102, em jogo na noite do domingo (27). Então, o técnico Jordi Fernandez garantiu seu primeiro triunfo como treinador principal. O espanhol já tinha vencido um amistoso contra o Washington Wizards, mas ainda não tinha levado a melhor em um duelo oficial da liga.

Isso porque o trabalho de Fernandez no Nets é o primeiro como técnico principal de uma franquia da NBA e o jogo contra o Bucks foi muito comemorado pela equipe. Como resultado, ele levou a bola da partida para casa e relembrou sua trajetória até assumir o cargo principal na maior liga do mundo.

“É muito especial vir de baixo na NBA, trabalhar muito duro e subir. Então, é muito legal aproveitar esse momento porque só existe uma vez que você é um treinador principal e vence um primeiro jogo. Por outro lado, também me pergunto qual é o próximo passo. Portanto, temos que seguir em frente pois quero estar nesta liga por muito tempo”, declarou o comandante.

A celebração foi o ápice de uma jornada de 15 anos que começou quando Fernandez deixou a Espanha aos 26 anos. Ele começou sua carreira ainda na adolescência. Então, depois de chegar aos EUA, trabalhou como treinador principal do Canton Charge, da G League. Posteriormente, assumiu cargos em times como Denver Nuggets e Sacramento Kings.

Vale lembrar, além disso, que o técnico espanhol comandou a seleção do Canadá na última Copa do Mundo e nas últimas Olimpíadas. No Mundial, faturou a medalha de bronze, superando o time americano na disputa. Em contrapartida, fez uma campanha pior em Paris, terminando na quinta posição.

Desde que assumiu o Nets, Fernandez esteve à frente do time em sete jogos. Neste período, somou duas vitórias e cinco derrotas. Os números, então, contam os confrontos de pré-temporada.

Após o triunfo sobre Milwaukee, os jogadores comemoraram com o treinador, com o tradicional banho de gelo. O grande destaque do time da casa foi Cam Thomas, que anotou 32 pontos. Além dele, Dennis Schroder terminou com 29 pontos e seis assistências. Em contrapartida, Giannis Antetokounmpo foi o melhor jogador do Bucks com 22 pontos e 12 rebotes.

Agora, o Nets encara o Denver Nuggets, em casa, na terça-feira (29).

