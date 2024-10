“Desfalque de Khris Middleton é devastador no Bucks”, crava analista

Khris Middleton, como esperado, vai ser desfalque no Milwaukee Bucks para a estreia da temporada. O time anunciou que o experiente ala segue em recuperação física e, assim, não enfrentará o Philadelphia 76ers nessa quarta-feira. Além disso, o técnico Doc Rivers revelou que o jogador não participou de nenhum treino coletivo ainda. Kendrick Perkins vê um cenário bem preocupante para uma franquia que precisa competir pelo título.

“O desfalque de Khris é devastador para os fãs de Milwaukee porque é muito alarmante sobre as chances da equipe. Afinal, eles vão encarar uma conferência Leste competitiva demais. Boston é o atual campeão e manteve o seu elenco inteiro. Enquanto isso, Nova Iorque simplesmente montou o novo ‘Big 3’ da NBA. Vários times melhoraram e como vai ficar Milwaukee nessa história?”, questionou o comentarista da ESPN.

Middleton passou por cirurgias nos dois tornozelos durante as férias e, assim, retornou ao time sob máxima cautela. Na última temporada, ele já havia atuado com restrições por causa de problemas físico e reabilitação de procedimentos. Rivers afirmou que, se fosse uma partida de playoffs, o ala estaria à disposição. Mas Perkins acha que entrar em quadra não soluciona os pontos de interrogação em torno do astro.

Publicidade

“Khris estar fora de ação é um problema, mas a questão não para por aí. Precisamos observar como vai retornar assim que estiver saudável até mais do que quando isso pode acontecer. Porque ele também teve contusões na última temporada e, para ser sincero, retornou parecendo velho”, avaliou o ex-pivô do Celtics.

Leia mais sobre o Milwaukee Bucks

Comando forte

O desfalque de Khris Middleton já não é uma novidade para o Bucks, mas não deixa de ser um problema. Em particular, quando o assunto são as perspectivas competitivas do time. O ala teve um papel fundamental na conquista do título em 2021. Então, como é possível contornar a situação em um elenco que não é tão numeroso. Perkins acredita que esse cenário é uma oportunidade, sobretudo, para Rivers mostrar trabalho.

Publicidade

“Doc, pelo jeito, vai ter que fazer um baita trabalho para esse time funcionar. E essa é uma grande chance, pois muita gente o critica pelo fato de não ter grandes resultados nas últimas temporadas. Mas ele ainda tem dois dos 75 melhores jogadores da história da liga sob o seu comando. E, além disso, um bom elenco de coadjuvantes com bons reforços vindos do mercado”, apontou o polêmico analista.

Para Perkins, Rivers vai ser mais cobrado para mostrar serviço nesse panorama do que Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard. “Eu acho que vai haver pressão em Doc para manter essa equipe competitiva até que Khris esteja recuperado. E, em seguida, para deixá-lo confortável em quadra assim que retornar. Pois, como vimos, esse núcleo já conseguiu grandes resultados antes”, completou.

Publicidade

Confiança

É claro que, diante do histórico recente, Middleton é uma preocupação para a torcida do Bucks. No entanto, o clima dentro da organização passa longe de inspirar preocupação. O discurso interno é que todos estão confiantes sobre a recuperação do ala, apesar do prazo maior do que o esperado. Rivers, em especial, está tranquilo com a situação. O tempo, por enquanto, segue do lado de Milwaukee.

“Khris ainda não participou de treinos coletivos, mas realmente não estou preocupado. Não houve retrocessos na reabilitação. E estamos diante de uma longa temporada. Eu não acho que o seu desfalque na estreia vai arruinar nada em nosso ano. Além disso, seguimos otimistas aqui dentro. Acho que ele vai estar saudável em breve e, assim, vamos tê-lo em vários jogos ainda”, cravou o experiente treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA