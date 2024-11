Jogador do Grizzlies lidera Prêmio de Calouro da NBA

Na corrida para o prêmio de melhor jogador calouro da temporada da NBA, o Memphis Grizzlies garantiu sua dupla à frente. Isso porque Jaylen Wells e Zach Edey, ambos jogadores da equipe, lideram a segunda parcial. Dessa forma, os atletas conseguiram se inserir na rotação titular graças às lesões de Desmond Bane e Brandon Clarke. Entretanto, com o retorno de Clark, Edey deixou o quinteto inicial.

Além da dupla do Grizzlies, confira outros nomes que aparecem na corrida para o prêmio de jogador calouro do ano na NBA.

1. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

A 39ª escolha do draft tem chamado atenção. O ala está com médias de 11.4 pontos, 3.3 rebotes e 1.6 assistências por jogo. Desde que virou títular, no dia 13 de outubro, Wells está com médias de 14 pontos por jogo, arremessando mais de 40% da linha de três.

Publicidade

Embora não fosse cotado para receber o prêmio no início da temporada, Wells desponta como um dos favoritos com sua boa produtividade na defesa e na linha dos três pontos.

Leia mais!

2. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

Agora reserva, Edey está com médias de 11.2 pontos e 6.6 rebotes por jogo. O pivô recebeu elogios de Greg Oden, escolha número um do draft de 2007. “Não sabia como o jogo dele ia se adaptar para a NBA. É verdade que às vezes ele é meio atrapalhado, mas ele tem 2.20m, e nada pode parar ele”, disse.

Publicidade

Edey melhorou desde que saiu da rotação titular. O jogador está pontuando mais, pegando mais rebotes, com mais eficiência e até aumentou sua minutagem por partida (19.1 contra 23 vindo do banco).

3. Bub Carrington (Washington Wizards)

A última escolha da loteria do Draft deste ano, Carrington vem se dando melhor que seu parceiro calouro, Alex Sarr. A dupla do Washington Wizards ainda não despontou, mas a medida que joga mais, a escolha 14 parece melhor.

Publicidade

São 9.6 pontos, 4.4 rebotes e 5.1 assistências por noite para o armador. Além disso, ele está entre os cinco melhores novatos em minutos, pontuação, rebotes, assistência e roubos de bola.

4. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Com liberdade para arremessar, o novato do Atlanta Hawks lidera os calouros em pontuação, com 11.7 em 11.4 tentativas por jogo. Sua efetividade, entretanto, vem sendo um ponto de alerta. Risacher tem apenas 37.2% de aproveitamento de quadra, com 24.6% da linha dos três pontos.

Publicidade

Embora tenha mostrado um grande jogo contra o New York Knicks, onde marcou 33 pontos, parece ainda faltar algo para a primeira escolha do Draft. A boa notícia, contudo, é de que ele lidera os rookies em roubos de bola.

5. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

A 16ª escolha, do Philadelphia 76ers, não começou a temporada em grande estilo. Entretanto, desde a lesão de Tyrese Maxey, McCain tem chamado a responsabilidade. São 22.7 pontos por jogo no período, arremessando 40% da linha de três. Além disso, lidera os calouros em taxa de usagem (26.7%) desde a contusão do companheiro.

Publicidade

É claro, entretanto, que a tendência é que os números caiam quando Maxey voltar. Ainda assim, contudo, a boa fase do jogador no período chamou a atenção e deve render mais chances sob o comando de Nick Nurse.

Confira o ranking completo

1. Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)

2. Zach Edey (Memphis Grizzlies)

3. Bub Carrington (Washington Wizards)

4. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

5. Jared McCain (Philadelphia 76ers)

6. Ryan Dunn (Phoenix Suns)

7. Alexandre Sarr (Washington Wizards)

8. Yves Missi (New Orleans Pelicans)

9. Kyshawn George (Washington Wizards)

10. Stephon Castle (San Antonio Spurs)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA