Reserva do Nuggets, Russell Westbrook atinge nova marca na NBA

Russell Westbrook começou sua passagem pelo Denver Nuggets com dificuldades na NBA. Entretanto, nas últimas partidas, o armador tem se tornado peça importante na segunda unidade da equipe. O MVP de 2016, aliás, atingiu uma marca importante em sua carreira na partida contra o Miami Heat, na sexta-feira (9).

Westbrook, afinal, terminou o confronto com dez assistências saindo do banco. Desse modo, ele atingiu seu 18º jogo com a marca e superou Earl Watson. Assim, se tornou o sétimo jogador na história com mais passes para pontos. A marca é ainda mais impressionante ao analisar o número de jogos. O armador tem apenas 129 partidas como reserva. Enquanto isso, o jogador dos anos dois mil teve 651.

A marca de Russell Westbrook pelo Nuggets coroa um início de temporada de redenção na NBA. Após atuações ruins nas primeiras partidas, o armador ganhou espaço com a lesão de Jamal Murray. Dessa forma, tem sido importante para o momento da franquia. O time venceu seus últimos cinco jogos e tem sete vitórias em dez partidas disputadas.

O astro, por sua vez, tem médias de 11.1 pontos, 5.4 assistências e quatro rebotes. As estatísticas estejam longe do seu auge. Mas ele se prova como um reserva capaz de liderar a segunda unidade de Denver.

As médias ofensivas de Westbrook na NBA, inclusive, não são seu grande destaque pelo Nuggets. Na vitória diante do Dallas Mavericks, na semana passada, o técnico Michael Malone exaltou o esforço defensivo do armador. Na temporada, ele tem 1.5 roubo de bola por partida.

“Russell, em primeiro lugar, tem sido um rockstar defensivo para a nossa equipe. Um veterano de 17 temporadas não costuma estar disposto a mudanças. Mas amo como tenta ser mais disciplinado. Percebo como ele sempre se empenha para tentar cumprir funções que pedimos, mas nunca fez antes. Dou muito valor a isso”, elogiou o treinador.

O comprometimento pôs fim a um momento negativo na temporada. Nos sete primeiros jogos pelo Nuggets, ele registrou o pior aproveitamento de arremessos entre os jogadores com pelo menos 50 tentativas por partida. Nos confrontos, ele se limitou a um aproveitamento de 28.78%.

De acordo com a plataforma Basketball Reference, o armador tentava 9.4 arremessos por partida e acertava 2.7. Porém, nos últimos três jogos, ele subiu sua média de 35.4%.

