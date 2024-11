Trae Young quebra silêncio sobre início ruim do Atlanta Hawks

Trae Young não está satisfeito com o início ruim da temporada do Atlanta Hawks. Isso porque a equipe acumula quatro vitórias e sete derrotas, ocupando a 11ª posição da Conferência Leste. Apesar disso, o armador tem boas médias em pontos (23.9) e assistências (11.5). Após mais uma derrota, em entrevista, o astro desabafou sobre a sequência de partidas ruins do time.

“Não sei o quanto isso diz sobre trabalho em equipe, acho que diz muito sobre o calendário. Tivemos três jogos seguidos nas últimas três semanas. Ninguém vai se sentir mal por nós, temos que lutar contra isso. E não é como se estivéssemos jogando só em casa, estamos na estrada e em casa. É viajar e coisas assim. Temos que lutar contra esse momento difícil e essa agenda. Além disso, precisamos de caras saudáveis”.

Mesmo com o início ruim, Trae Young vem sendo o líder do Atlanta Hawks e isso se reflete em sua média de minutos em quadra (36.5). No entanto, o armador revelou que essa é uma das preocupações do técnico Quin Snyder, que não pretende que sua estrela fique mais sobrecarregada.

“Ele [Quin Snyder] não quer que eu jogue mais de 40 minutos todas as noites, o tempo todo”, disse Young. “Fizemos algumas rotações diferentes esta noite, apenas tentamos certas coisas. Conversando constantemente, coisas assim. Vendo se preciso de um golpe ou descanso, o que vejo, ou o que ele vê na quadra.”

O treinador do Hawks também comentou após a derrota diante do Chicago Bulls e explicou um pouco de sua relação com Trae Young.

Nós conversamos sobre isso”, disse Snyder. “Durante esse período, é uma situação bem única. Jogamos com rotações diferentes. Você consegue um golpe aqui, consegue um golpe ali? Ele [Trae Young] estava obviamente exausto no final do jogo. Se conseguirmos algumas pausas, podemos contra-atacar isso sem ter que trabalhar duro ofensivamente”.

Por fim, o Atlanta Hawks teve o controle da partida diante do Bulls até o último quarto, quando os visitantes reagiram com energia. Na visão de Trae Young, o estilo de jogo do adversário foi fundamental para o resultado. Além disso, o armador elogiou o técnico Billy Donovan.

“No começo do segundo tempo, eles foram direto para o banco, e você vê a maneira como eles estavam jogando e os caras que eles trouxeram, eles estavam apenas correndo. Eles não executaram uma jogada, estavam apenas correndo. Isso pode te desgastar, o técnico Billy Donovan é muito bom e está neste jogo há um tempo, então ele viu o que estava acontecendo, e eles usaram isso a seu favor”.

Agora, os Hawks tem um breve descanso até o duelo contra o Boston Celtics, que acontece na terça-feira (12). Em seguida, a equipe enfrenta o Washington Wizards na sexta-feira (15).

