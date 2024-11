Promessa do basquete universitário iguala marca de Trae Young

Promessa do basquete universitário, Egor Demin, da Universidade Brigham Young (BYU), igualou uma marca que só Trae Young havia conseguido. O russo conseguiu 18 pontos e 11 assistências em sua estreia, se juntando ao armador do Atlanta Hawks como os únicos a conseguirem essas estatísticas na Divisão I da NCAA.

Assim, o ex-astro de Oklahoma e atual All-Star da NBA pelo Hawks, Trae Young marcou 15 pontos e 10 assistências contra Omaha em 2017. Por isso, Egor Demin se junta a Trae Young para fazer história entre os calouros da Big 12. Dessa forma, esses são os únicos dois jogadores na história da Big 12 a marcarem mais de dez pontos e distribuírem mais de dez assistências em suas estreias.

Em sua única temporada em Oklahoma, Trae Young chegou como promessa do basquete universitário. Lá, se tornou o Calouro do Ano da Big 12 e um All-American, na temporada 2017/18.

Publicidade

Leia mais!

Desde que deixou Oklahoma após sua temporada de calouro, Young se tornou um All-Star da NBA por três vezes com os Hawks.

Após sua estreia pela BYU, Demin já subiu nos mock drafts, chegando ao oitavo lugar. O jogador é tido como uma escolha de loteria para o próximo ano. Além de marcar 18 pontos e distribuir 11 assistências, o ala teve quatro roubos de bola e quatro rebotes, enquanto BYU venceu o Baylor Bears por 88 a 50.

Publicidade

As 11 assistências de Demin também foram um recorde da BYU, já que ele se tornou o primeiro jogador a registrar 11 ou mais em uma estreia universitária.

“Eu gosto de passar a bola. Eu realmente acredito que minha primeira opção é envolver todo mundo antes de focar no meu próprio jogo”, disse Demin após vitória sobre Central Arkansas. “Além disso, se meu time está jogando bem, eu também jogo melhor”.

Publicidade

Assim, o ex-jogador do Real Madrid foi uma conquista significativa para o técnico Kevin Young, em seu primeiro ano como treinador. Dessa forma, Demin se tornou o primeiro recruta cinco estrelas da BYU em mais de dez anos. Até agora, ele está correspondendo às altas expectativas.

Além disso, a Big 12, que se orgulha de ser a melhor liga de basquete universitário do país, existe desde 1996. A liga já teve calouros de elite como Kevin Durant (Texas), Michael Beasley (Kansas State), Cade Cunningham (Oklahoma State), entre outros.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA