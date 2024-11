Site indica trocas para Atlanta Hawks brigar por playoffs

O Atlanta Hawks vive um início de temporada de altos e baixos. Afinal, a equipe tem um recorde de três vitórias e cinco derrotas. O ritmo atual deve deixar a equipe fora das primeiras posições, mas deve impedir a chance de uma boa escolha do Draft de 2025. Ou seja, o time está cotado para o “limbo” da Conferência Leste. No entanto, o site Fadeaway World sugeriu trocas para o Atlanta Hawks mudar o panorama e brigar por playoffs.

As recomendações de trocas para o Atlanta Hawks classificar para os playoffs consideram os pontos fracos na temporada. Embora tenha um ataque talentoso, liderado por Trae Young, o elenco deixa a deseja do lado defensivo. Até aqui, afinal, o time permite ao adversário uma média de 121.7 pontos por partida. Uma estatística que complicou em jogos diante do forças da NBA, como Oklahoma City Thunder e Sacramento Kings.

Está claro, portanto, que o time precisa de um defensor qualificado. Assim como é necessário uma estrela para completamentar o jogo de Young. Desse modo, o site sugeriu quatro jogadores que podem experimentar o mercado de trocas em breve e se ajustam ao perfil desejado.

Publicidade

Jimmy Butler

Jimmy Butler é exatamente o que o Hawks precisa. Um defensor experiente e agressivo, capaz de entregar uma média de 20 pontos por partida no ataque. Além disso, ele é conhecido por sua dedicação nos playoffs, que já levou o Miami Heat à duas finais da NBA, nas últimas quatro temporadas.

Embora ídolo, Butler pode estar de saída do Heat. Em reta final de contrato, o astro ainda não acertou uma renovação e as negociações estão travadas. Desse modo, o site recomenda uma oferta com: De’Andre Hunter, Onyeka Okongwu e uma escolha de primeira rodada para o Hawks receber o veterano.

Publicidade

Desmond Bane

Desmond Bane não tem o mesmo histórico de Butler na NBA. Porém, é um defensor de perímetro confiável, capaz de ser um complemento no backcourt liderado por Young. Na atual temporada, por exemplo, ele acrescenta uma média de 18.8 pontos pelo Memphis Grizzlies.

Diferente de Butler, ainda assim, Bane não deve ser um negócio fácil. Com contrato recém-assinado, ele é visto como peça importante para o futuro do Grizzlies. Entretanto, o Fadeaway World acredita que uma oferta com Clint Capela, Bogdan Bogdanovic e duas escolhas de primeira rodada podem ser atrativas.

Publicidade

Leia mais!

Kawhi Leonard

Kawhi Leonard é um caso semelhante ao de Butler. MVP de duas finais da NBA, o astro é um dos melhores defensores da história da liga e também um dos grandes pontuadores na última década. O problema é o histórico de lesões do jogador do Los Angeles Clippers. Na atual campanha, por exemplo, ele ainda não estreou por lesão.

O Hawks, porém, pode tentar descansar Leonard para aproveitá-lo nos playoffs. Em sua carreira, ele já mostrou ser um dos nomes mais dominantes na fase decisiva. Assim, uma oferta com Clint Capela, Bogdan Bogdanovic, Larry Nance Jr. e duas escolhas de primeira rodada poderiam convencer o Clippers.

Publicidade

Zach Lavine

Por fim, um perfil diferente dos citados. Zach Lavine, afinal, é conhecido por seu talento ofensivo, mas não costuma agregar na defesa. Porém, ele poderia formar uma poderosa dupla com Trae Young, que forçaria um grande desafio para as defesas da NBA.

O Bulls, inclusive, já buscou interessados em uma troca pelo jogador. Portanto, não haveriam tantas dificuldades. Para o ala-armador, por sua vez, seria a chance dele mudar de casa em busca de retomar uma carreira de sucesso na NBA. Na oferta, o site sugere Bogdan Bogdanovic, Larry Nance Jr., Garrison Mathews e uma escolha de primeira rodada

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA