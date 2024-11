Paul George rebate vaias da torcida do Clippers

Na quarta-feira (6), Paul George enfrentou pela primeira vez o Los Angeles Clippers e recebeu vaias da torcida do seu ex-time. O astro deixou a franquia na última offseason e agora defende o Philadelphia 76ers. Portanto, foi seu primeiro jogo na nova arena do time da Califórnia. No entanto, a recepção não foi positiva apesar de ganhar um vídeo de homenagem antes do confronto.

“É uma estupidez. Eu estava livre no mercado. Entende o que quero dizer? Não foi algo em que exigi uma troca ou fui contra o tempo que estive aqui. Eu era um agente livre. Apareceu algo vantajoso para eles. Então, fiz o que era melhor para mim naquela situação”, disse George ao jornal The Washington Post.

Entretanto, apesar das vaias de parte da torcida do Clippers, Paul George também recebeu alguns aplausos. o camisa 8 agradeceu pelos aplausos que escutou.

“Houve aplausos e eu os aprecio. São eles que me motivam a jogar duro. As vaias? Eu não entendi. Eu também não entendo quando vou para Indiana. Mas isso acontece nos esportes. Então, estou ansioso para voltar aqui no ano que vem, e receber mais vaias”, completou.

Em seu segundo jogo com os 76ers nesta temporada, George terminou com 18 pontos e converteu sete dos nove arremessos tentados. Além disso, foram sete rebotes, três roubos de bola e duas assistências. No entanto, não foi o suficiente. Isso porque o Clippers venceu o Sixers por 12 pontos de diferença.

Durante as conversas para renovar com o Clippers, Paul George não recebeu nenhuma proposta que o convencesse a permanecer no time. Na época, o astro revelou que se sentiu desrespeitado pela franquia.

“Eu nunca quis sair de Los Angeles. Falo sério, era onde eu queria me aposentar e fazer de tudo para vencer um título. Mas eu acho que essas negociações foram um pouco desrespeitosas. Especialmente no início. E, já deixando claro que não tenho mágoa alguma, que não ficou nenhum sentimento ruim. Mas eles me ofereceram US$60 milhões por dois anos em um primeiro momento. É loucura”.

No podcast de George, seu pai também destacou alguns bastidores da negociação e se mostrou frustrado com o que foi oferecido pelo Clippers.

“Cara, eu não gostei nada disso. Doeu em mim. Eu senti que eles nos apunhalaram pelas costas, sabe? Paul fez muito pelo time desde o primeiro dia. E isso não é só sobre a quadra, mas também sobre os fãs e a franquia em geral. Ele se doou em 110% do que pediam. Fez tudo. E o dinheiro que ele pediu para renovar o contrato não era muito entende? Então, foi difícil. Mas entendemos que os executivos de lá pensaram em algo diferente”.

