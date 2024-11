Jrue Holiday defende Bucks em troca por Lillard

Antes do início da temporada 2023/24, o Milwaukee Bucks adquiriu Damian Lillard, mas precisou ceder Jrue Holiday no acordo. Campeão pela franquia e peça importante do sistema defensivo, ele foi venceu seu segundo título vestindo a camisa celta na última campanha. Apesar disso, o armador defendeu o acordo feito pelo ex-time durante o programa Run It Back.

Holiday falou sobre o acordo em meio a crise do Bucks no começo de 2024/25. Ele ressaltou que a troca não foi necessariamente uma novidade em sua carreira. Portanto, entendeu o movimento de sua antiga franquia no negócio.

“Cara, eu já tinha tido uma experiência com isso quando era um All-Star e estava na troca entre Philadelphia 76ers e New Orleans Pelicans. Então, quando esse acordo aconteceu, não foi uma bomba que caiu sobre mim ou nada do tipo. Eu entendi o negócio. Olhe para o papel em um primeiro momento, e com Damian Lillard do outro lado, quem não faria essa troca? É difícil”, admitiu o especialista defensivo.

A troca, aliás, surpreendeu à época. Afinal, na ocasião, Lillard tinha seu nome ligado ao Miami Heat, enquanto apenas rumores menores destacavam algum interesse da franquia de Milwaukee.

Para Jrue Holiday, o acordo de Damian Lillard para o Bucks não deveria ser julgado, mesmo com a recente crise da franquia, que começou o novo ano com apenas duas vitórias em oito partidas.

“É claro que eu tinha uma história lá, amigos e tudo mais. Ainda tenho. Mas no fim, estamos falando de um negócio. É o que a NBA é acima de tudo. Portanto, não acho que deveria ser julgado, fazia sentido. E acho que é muito cedo para falarmos algo sobre a temporada atual também”, concluiu.

A maior parte dos comentários que questiona o acordo atualmente, cita a queda da identidade defensiva do time. Lillard é um jogador melhor do que Holiday no ataque, mas não tem a mesma qualidade do outro lado da quadra.

Apesar do bom clima atual, a o acordo gerou algumas insatisfações. A esposa de Holiday, por exemplo, criticou o Bucks por não ter avisado ao atleta que ele estava disponível para negociação. Ela citou que a vida do atleta e da família estaria sendo afetada por uma decisão que os pegou de surpresa.

Holiday, por outro lado, sempre manteve uma postura tranquila sobre o tema, ao menos publicamente. Ele chegou a dizer mais de uma vez que Milwaukee havia conseguido o que queria. Do mesmo modo, Lillard também fez vários elogios ao jogador, ao dizer que ele era o melhor defensor do mundo.

