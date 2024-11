Com Bucks em crise na NBA, retorno de Khris Middleton é incerto

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o retorno de Khris Middleton, ao Milwaukee Bucks após cirurgia no tornozelo durante a offseason da NBA, ainda é incerto. A equipe tem um começo de temporada muito ruim. Isso porque, soma apenas uma vitória em sete jogos disputados.

Na terça-feira (5), durante o programa NBA Today, o jornalista afirmou que o Bucks “sabe que isso está levando muito mais tempo do que previa”. Middleton ainda não voltou aos treinos completos e não consegue correr.

O All-Star teve problemas com ambos os tornozelos durante a temporada 2023/24. Por isso, aproveitou seu tempo livre durante o verão para passar pelas cirurgias necessárias. Foi a terceira offseason seguida em que Middleton precisou passar por cirurgias. Em 2022, por exemplo, havia rompido um ligamento no pulso, enquanto tratou de dores no joelho em 2023.

E parece que a ausência do jogador de 33 anos tem prejudicado o time. Milwaukee tem apenas um triunfo e ocupa a última posição na Conferência Leste. Sua volta daria ao time um pontuador experiente e ajudaria nas bolas de três, uma vez que a equipe ocupa o 13º lugar em média de acertos (15 por jogo). Da mesma forma, também é a 15º em aproveitamento (35,4%).

No entanto, não é tão simples assim colocar Middleton de volta na rotação. O Bucks está em 22º lugar no índice defensivo (116,5). Além disso, é o sétimo elenco mais velho da NBA. Vale lembrar, aliás, que a franquia só volta a ter sua escolha de primeira rodada no Draft em 2031. Portanto, daqui sete anos.

Enquanto isso, os rumores de uma possível troca de Giannis Antetokounmpo começaram a ganhar força. O grego tenta despistar a possibilidade, mas jornalistas e analistas ao redor da liga tratam como iminente caso a situação da equipe não melhore.

Dessa forma, o objetivo do Bucks é voltar a vencer na NBA, independente do retorno de Khris Middleton.

Por fim, o técnico Doc Rivers também não pôde contar com Antetokounmpo nas duas partidas contra o Cleveland Cavaliers. Foi a oportunidade, então, para Damian Lillard chamar a responsabilidade. Mesmo com derrotas, o armador marcou 41 e 36 pontos, respectivamente. Ou seja, uma boa resposta após um início de temporada ruim.

