Lakers desafiou Anthony Davis por MVP da NBA

Astro do Los Angeles Lakers, Anthony Davis tem grande começo de temporada da NBA. Até o momento, ele é o líder em pontos (32.4) e aparece no top 10 em rebotes (11.3) e tocos (2). Desse modo, o pivô liderou a primeira parcial para o prêmio de MVP em 2024/25.

Os números e o passo rumo ao MVP indicam o melhor início de temporada na carreira de Davis na NBA. Parte disso, é graças ao trabalho do técnico JJ Redick em ter o pivô como ponto focal do Lakers no ataque. Além disso, há o desafio feito pelo treinador ao astro antes da partida de abertura.

O desafio a Davis foi revelado em entrevista de Redick a Melissa Rohlin. A repórter, afinal, perguntou: “que conversas você teve com ele antes da temporada sobre a abordagem que você deseja?”. O treinador, por sua vez, respondeu: “ganhar o MVP”.

A instigação do técnico do Lakers a Anthony Davis tem dado resultados NBA. Na primeira parcial ao prêmio de MVP, o astro angelino apareceu na liderança. Com grandes atuações nas primeiras semanas, o astro largou na frente de nomes como Jayson Tatum e Nikola Jokic, por exemplo.

Até a parcial, o pivô tinha médias de 32.6 pontos, 11.6 rebotes e 1.7 toco por partida. As atuações recentes, por outro lado, ampliaram a média de bloqueios na defesa, enquanto os números em pontos e rebotes caíram. No entanto, ele ainda aparece no topo como principal pontuador da NBA.

O que pode atrapalhar o jogador na disputa pelo prêmio, entretanto, é sua saúde. Afinal, Davis já se lesionou uma vez nessa temporada e o histórico não é favorável. Além disso, ele também precisa que o Lakers seja mais constante. A equipe tem cinco vitórias em nove jogos disputados na atual campanha.

Enquanto a saúde e a campanha são dúvidas, no vestiário do Lakers há um esforço conjunto para Davis brilhar. Até mesmo LeBron James se rendeu ao protagonismo do pivô. Enquanto no passado o camisa 3 aparecia como segunda estrela do time, hoje é diferente. Em entrevista recente, afinal, o quatro vezes MVP afirmou que o companheiro é quem deve ser o foco do time da Califórnia.

“É muito importante que Anthony Davis seja o foco do Lakers toda as noites”, afirmou LeBron James. “Sabemos o que ele vai fazer defensivamente. Porém, ofensivamente temos que encontrá-lo em várias posições na quadra o jogo inteiro. E fizemos isso nesses dois primeiros jogos”, acrescentou.

