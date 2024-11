Com Ja Morant, Grizzlies quebra recorde ruim na NBA

O astro Ja Morant se tornou mais uma vez desfalque do Memphis Grizzlies na NBA. O astro lesionou na última quarta-feira (6) em confronto diante do Los Angeles Lakers. Desse modo, ele já se ausentou da última partida, contra o Washington Wizards, o que fez a franquia atingir um recorde negativo na liga.

De acordo com Bobby Marks, da ESPN, o Grizzlies passou para a primeira posição em jogos perdidos devido a lesões. É o segundo ano consecutivo, aliás, que a franquia atinge a marca. Em 2024/25, além de Morant, os titulares Marcus Smart e Desmond Bane também estão lesionados. Por fim, Vince Williams Jr., Gregory Jackson, Cam Spencer e Colin Castleton se recuperam de contusões.

O Grizzlies, inclusive, realizou dez jogos na atual temporada. Entre os titulares, somente Zach Edey não desfalcou o elenco comandado por Taylor Jenkins. Os sucessivos problemas no departamento médico tem forçado a equipe a testar diferentes rotações. Ainda assim, o time tem seis vitórias em dez jogos e ocupa a sexta posição no Oeste.

A preocupação do Grizzlies, porém, é com a possível ausência de Ja Morant nas próximas rodadas da NBA. De acordo com a franquia, a subluxação posterior no quadril e múltiplas distensões musculares pélvicas de grau 1 devem deixá-lo ausente até 17 de novembro. Desse modo, pelo menos quatro partidas fora do quinteto titular.

Morant sofreu a lesão ao tentar agarrar um passe aéreo no terceiro quarto contra o Lakers. No entanto, ele se chocou com um adversário e caiu em cima do quadril direito. Imediatamente, ele foi retirado de quadra e finalizou a partida com 24 minutos, 20 pontos, cinco assistências e quatro rebotes.

A boa notícia, por outro lado, é que ele não sofreu uma luxação completa. Assim, a expectativa é de que a recuperação seja rápida e ele retorne em breve para o Grizzlies. Vale lembrar que na temporada passada ele jogou somente nove jogos. Com isso, a franquia teve um recorde de 27 vitórias e 55 derrotas e ficou de fora dos playoffs.

Na atual temporada, em oito partidas, Morant apresenta médias de 20.6 pontos, 9.1 assistências e cinco rebotes. Diferente de anos anteriores, ele não é o principal cestinha do Grizzlies em 2024/25. Isso porque, Jaren Jackson Jr. tem 22 pontos, 5.3 rebotes, 1.4 toco e 1.3 roubo de bola.

