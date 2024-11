Times da NBA “fecham a porta” para troca com Lakers

O Los Angeles Lakers foi um dos times que menos se reforçou na última offseason e se tornou um time constantemente vinculado a rumores de troca na NBA. No entanto, de acordo com Dave McMenamin, da ESPN, a franquia está com dificuldades em abrir negociações com outras equipes da liga. Inclusive, o jornalista aponta uma espécie de sabotagem ao Lakers, com outros dirigentes sequer querendo ouvir propostas.

“Desde a janela de trocas da temporada passada, a diretoria dos Lakers tem recebido portas fechadas ao sondar a liga”, escreveu McMenamin. “É difícil dizer se isso ocorre porque as peças não são desejadas por outras equipes. Pode também ser pois o Lakers não oferece escolhas futuras de Draft, ou porque a CBA limitou a atividade, ou se estão evitando de propósito”, disse o jornalista.

“O Lakers ainda considera uma prioridade adicionar mais poder no garrafão além de Anthony Davis e Jaxson Hayes, segundo fontes da ESPN. Wood ainda não jogou em 2023/24, e Christian Koloko ainda é um projeto pro futuro”, concluiu.

Publicidade

Não é segredo que o Lakers vem procurando melhorar a posição de pivô. Atualmente, Davis é o principal jogador da função, mas o jogador já declarou que não gosta de jogar no garrafão. Assim, com mais peças ali, o camisa 3 poderia jogar como ala-pivô, onde rende melhor, segundo ele mesmo.

Leia mais!

Outra posição que analistas da NBA indicam que o Lakers possa melhorar via troca com outros times é a de armador. O titular, D’Angelo Russell, começou a temporada decepcionando, e já ouviu críticas até mesmo do treinador JJ Redick. D’Lo tem médias de 12.5 pontos e 4.7 assistências por jogo nessa temporada. Contudo, seu aproveitamento é de 40.2% da quadra e 31.3% de três pontos.

Publicidade

Rob Pelinka, gerente geral da franquia, tem se mantido ativo nas buscas por trocas. Entretanto, o Lakers não tem recebido respostas positivas. A menos que o Lakers esteja disposto a abrir mão de suas escolhas de draft ou de seus jovens talentos mais valorizados, pode ser que seja difícil conseguir reforçar a equipe.

Por enquanto, Los Angeles tem feito uma boa temporada, com sete vitórias em onze partidas. LeBron James, vindo de três triplos duplos seguidos, tem sido um dos destaques, junto de Anthony Davis. Contudo, assim como em anos anteriores, analistas sugerem que ainda falta “algo a mais” para a equipe. Até por isso, afinal, a franquia segue ativa no mercado das trocas.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA