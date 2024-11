Coby White detona atuação do Bulls em derrota: “Vergonha”

O armador Coby White perdeu a paciência depois da última derrota do Chicago Bulls. A equipe cedeu 143 pontos ao Houston Rockets e, assim, perdeu por quase 40 pontos de diferença em casa. Na entrevista coletiva, o atleta detonou a atuação do time e criticou a postura dos jogadores contra os texanos. Ele admitiu que saiu de quadra, acima de tudo, envergonhado pela apresentação diante da torcida.

“Houston foi o time mais físico, competiu mais e, por fim, nos dominou nos dois lados da quadra. O que aconteceu aqui, então, foi uma questão de competitividade. É preciso ser melhor do que vimos hoje para competir e vencer no mais alto nível. Nós temos que tomar uma atitude, pois isso foi uma vergonha”, disparou o titular de Illinois. O jogador terminou a partida com oito pontos e quatro assistências.

O placar de 143 a 107, no fim das contas, deu uma real impressão da superioridade dos visitantes. O Rockets pegou 66 rebotes e deu 34 assistências enquanto só cometeu dez desperdícios de bola. Converteu mais de 52% dos seus arremessos de quadra. O Bulls, por sua vez, tomou mais de 140 pontos pela segunda partida seguida. Um cenário que vira constante para a quarta defesa menos eficiente da temporada.

“Tomar 140 pontos em jogos seguidos, antes de tudo, é algo inaceitável. É um chamado para competirmos com mais orgulho próprio. Porque foi vergonhoso. Foi um desserviço para essa franquia e para os nossos fãs, que vieram até aqui ou estavam assistindo pela televisão. Os nossos torcedores, certamente, não merecem isso”, lamentou White.

Resistência

Coby White enfatiza o rendimento defensivo, mas a derrota do Bulls trouxe uma atuação desastrosa nos dois lados da quadra. A pontaria do time, em particular, estava terrível: só acertou 36 arremessos de 107 tiros. Além disso, converteu 25% dos chutes de longa distância. Para o técnico Billy Donovan, a frustração no ataque sabotou a noite dos donos da casa.

“Eu acho que nós tivemos dificuldades nos arremessos e, depois de um tempo, isso nos sugou as energias. Drenou a nossa resistência. Mas essa era uma daquelas partidas em que você precisa achar uma forma de tentar vencer. Afinal, eu creio que criamos bons arremessos. A questão é que a bola simplesmente não caiu”, avaliou o experiente treinador, depois do revés.

O astro Zach LaVine fez a mesma leitura de Donovan sobre o andamento do jogo. Mas isso não faz com que tudo seja mais aceitável. “Nós não podemos deixar que a nossa atuação ofensiva dite a forma como marcamos. A gente deve ser mais vigoroso e, sobretudo, firme. Precisamos ajudar uns aos outros. Nada disso aconteceu e, como resultado, tivemos essa derrota”, apontou o ala-armador.

Bola de neve

Uma das qualidades mais exaltadas em times esportivos é a resiliência. Os campeões, a princípio, encontram formas de vencer até em suas piores atuações. O Bulls, nesse sentido, vai na contramão. O time viu o Rockets disparar antes do intervalo e não mostrou qualquer reação. Para LaVine, Chicago foi uma equipe que se deixou “engolir” pelos próprios erros.

“Essa atuação foi uma ‘bola de neve’: uma coisa dava errado levava a outra e outra. Mas não podemos permitir que isso ocorra. Precisamos ser bem mais fortes enquanto time. As pessoas não vão vir aqui e pegar leve só porque vamos fazer cinco partidas em sete noites. Ninguém se importa. Você tem que competir, não importa quais sejam as condições. Mas não foi o que aconteceu”, finalizou LaVine.

