Fora por lesão, Lonzo Ball deve desfalcar Bulls por mais tempo

A lesão de Lonzo Ball deve mantê-lo afastado do Chicago Bulls por mais tempo. Inicialmente, a projeção era de que o armador se recuperasse em dez dias. Desse modo, retornaria no duelo desta quinta-feira (7), contra o Minnesota Timberwolves. No entanto, o técnico Billy Donovan explicou que a contusão é ainda mais séria.

“Acho que escapamos por pouco. Isso porque poderia ter sido uma fratura parecida com a de Patrick Williams. Então, a mentalidade agora é de sermos agressivos com o tratamento. Para, assim, garantirmos que ele fique bem”, explicou o treinador.

Lonzo Ball sofreu uma lesão no pulso direito no primeiro quarto da vitória diante do Memphis Grizzlies. De acordo com Donovan, não há expectativa de que a lesão persista a longo prazo. No entanto, a ideia é acompanhar como o armador reage ao longo da próxima semana, devido ao seu histórico de lesões durante a carreira.

Publicidade

“O inchaço diminuiu. Ele ainda está com a tala e a cinta. Vai ser uma daquelas situações em que tudo depende de quanto tempo leva para cicatrizar. Acho que eles vão ser agressivos com o tratamento e a terapia, mas cautelosos para evitar qualquer coisa que possa atrasá-lo. Ele mesmo mencionou que, se ele volta muito cedo, pode ser um problema”, completou.

A lesão interrompeu um momento importante na carreira de Ball. Aos 27 anos, o armador retornou em 2024/25 após dois anos e meio sem jogar, por conta de uma lesão no joelho. Em seus três primeiros jogos na temporada, Ball registrou médias de 4.7 pontos, 3.7 assistências, 2.7 rebotes em 15.7 minutos. Um início modesto, mas positivo para quem não pisava em uma quadra desde janeiro de 2022.

Publicidade

Leia mais sobre Lonzo Ball!

“É claro que foi especial poder voltar a jogar. Mas, para ser honesto, já tinha sentido o mesmo na pré-temporada. Então, acho que isso fez com que as coisas fossem mais normais para mim hoje. Apenas joguei basquete. Os mesmos minutos estavam lá, tive alguns bons arremessos. Tentei fazer o meu melhor no tempo em que estive na quadra”, afirmou.

Ball, por outro lado, sabe que o momento é de cuidado com o seu corpo. Embora esteja recuperado, o seu estado físico sempre foi uma preocupação e a cautela faz parte do processo adotado para o Bulls na temporada. Assim, é natural a necessidade de reavaliação para a lesão recente no pulso direito.

Publicidade

“Eu sempre quero estar na quadra, mas sei que preciso ouvir minha equipe, que preciso estar atento à minha condição. Então, vou tentar seguir o melhor caminho em todos os níveis. Testei meu joelho na pré-temporada e não vejo a hora de deixar essa conversa para trás. Estou feliz por jogar basquete e por voltar para a quadra. O treinador chama meu nome e estou apenas tentando lhe dar bons minutos”, explicou o armador.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA