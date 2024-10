Lonzo Ball fala sobre seu retorno à NBA em estreia do Bulls

Depois de retornar na pré-temporada do Chicago Bulls, Lonzo Ball voltou a disputar uma partida oficial da NBA na última terça-feira. O armador foi reserva na derrota da equipe de Illinois para o New Orleans Pelicans, em um jogo que marcou o começo da temporada 2024/25 para os dois times. O confronto, então, sua primeira atuação após 1.013 dias sem partidas oficiais.

Após o duelo, o jogador conversou com a imprensa de Chicago sobre o retorno. Apesar de feliz, o armador não romantizou a volta, dizendo que as coisas não foram tão diferentes assim em relação à pré-temporada.

“É claro que foi especial poder voltar a jogar. Mas, para ser honesto, já tinha sentido o mesmo na pré-temporada. Então, acho que isso fez com que as coisas fossem mais normais para mim hoje. Apenas joguei basquete. Os mesmos minutos estavam lá, tive alguns bons arremessos. Tentei fazer o meu melhor no tempo em que estive na quadra”, afirmou.

Publicidade

O armador atuou por 13 minutos em New Orleans. Como resultado, marcou cinco pontos, distribuiu quatro assistências e coletou dois rebotes. Além disso, acertou uma bola do perímetro em três tentativas. Durante seu tempo em quadra, o Bulls superou o Pelicans por quatro pontos.

A ideia do técnico Billy Donovan é mantê-lo em quadra ao longo da temporada com uma forte restrição de minutos. Antes da partida, ele afirmou que Lonzo deve jogar sempre entre 14 e 16 minutos por jogo, sem uma data definida para que isso possa aumentar.

Publicidade

Leia mais sobre o Bulls!

“Quero estar na quadra o maior tempo possível, mas entendo que é preciso ser cauteloso com meu joelho, que me tirou da liga por quase três anos”, garantiu Ball.

“Eu sempre quero estar na quadra, mas sei que preciso ouvir minha equipe, que preciso estar atento à minha condição. Então, vou tentar seguir o melhor caminho em todos os níveis. Testei meu joelho na pré-temporada e não vejo a hora de deixar essa conversa para trás. Estou feliz por jogar basquete e por voltar para a quadra. O treinador chama meu nome e estou apenas tentando lhe dar bons minutos”, explicou o armador.

Publicidade

Além da minutagem reduzida, o camisa 2 também não vai atuar em jogos em noites consecutivas, os chamados back to back. Portanto, já será desfalque no próximo compromisso da franquia na temporada, contra o Milwaukee Bucks, na próxima sexta-feira (25). Poupado, ele voltará às quadras na partida contra o Oklahoma City Thunder, no próximo sábado (26).

O técnico de Chicago afirmou que essa é a nova realidade de Lonzo Ball no Chicago Bulls e na NBA.

“Nós conversamos antes da temporada, e foi um papo ótimo sobre isso. Eu também gostaria de usá-lo mais, sobretudo no fim dos jogos. Até guardei alguns minutos dele hoje, caso a partida fosse apertada até o fim. Mas essa é a nova realidade para ele e para mim”, concluiu o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA