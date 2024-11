Reggie Jackson refuta ideia de que Nikola Jokic não gosta de NBA: “Funcionário do mês”

Atual MVP da NBA, Nikola Jokic sempre deu declarações afirmando que enxerga basquete apenas como um trabalho, mas Reggie Jackson defendeu o ex-companheiro. O veterano refutou a ideia de que, por essas declarações, o astro do Denver Nuggets não goste de sua profissão. Pelo contrário, garantiu que ele se importa com o esporte.

“Por fora, todo mundo acha que ele Nikola Jokic não gosta de basquete ou como se fosse apenas um trabalho para ele”, disse Reggie Jackson. “Eu lembro que precisei dizer para pessoas próximas a mim na época: ‘se é só um trabalho para ele, todos os dias ele quer ser o funcionário da semana ou do mês. Ele entende o que significa para o jogo, o que significa para o time e o que precisa fazer a cada noite”.

Além disso, Reggie Jackson também elogiou outro ponto que é pouco falado sobre Nikola Jokic, sua determinação e intensidade nos treinos.

“Ele foi a primeira pessoa a chegar para levantar peso, com uma intensidade que eu nunca tinha visto, e logo depois foi para a quadra. A atenção dele aos detalhes, realmente na mente dele, ele gosta de fazer repetições perfeitas. Assistir a isso, como ele abordava seu treino com intensidade e foco, como eu disse. Essas são as coisas que te separam dos outros”, acrescentou o armador.

De fato, para Reggie Jackson, Nikola Jokic é um exemplo no vestiário do Nuggets. O armador revelou uma história curiosa do sérvio com os jovens durante um treinamento da equipe. Na ocasião, os titulares da franquia se dividiram e Jokic, Jamal Murray e Jackson ficaram no mesmo time com mais dois jovens.

“Chegou um momento em que estamos precisamos de um arremesso. Jokic vai até o quadro, e são caras jovens, que nunca estiveram na NBA. É engraçado, ele diz: ‘quem quer pegar o arremesso de três aberto para empatar o jogo?’ Ele desenhou a jogada mais fria e falou: ‘você vai estar no canto esquerdo, livre. Ninguém vai perceber. Apenas seja confiante e arremesse.’ Foi como se ele estivesse fazendo passes cegos. Assim que ele apareceu e a bola estava no ar, ninguém conseguiu ver. Então, eu fiquei olhando e pensei: ‘cara, isso é como um filme’”, finalizou.

