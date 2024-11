Nets e Wizards disponibilizam jogadores para trocas

O mercado de trocas da NBA pode ganhar jogadores do Washington Wizards e Brooklyn Nets. De acordo com Kurt Helin, da rede NBC Sports, os times da Conferência Leste pretender dar sequência à reconstrução de seus elencos. Desse modo, titulares de destaque devem ser disponibilizados para negócios em breve.

O Nets está em reconstrução desde a saída de Kevin Durant, Kyrie Irving e companhia. A saída de Mikal Bridges, aliás, confirmou o processo. E, embora o início de 9-10 com Jordi Fernandez tenha gerado otimismo, a diretoria não deve mudar o comportamento de olho no Draft.

Então, diversos nomes podem sair até o prazo de trocas. Entre eles, Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith, Bojan Bogdanovic, Cam Thomas, Cameron Johnson e Nic Claxton. Todos esses devem estar disponíveis pelo “preço certo”, segundo Helin.

O jornalista da NBC se baseou em informações de Brian Windhorst, da ESPN, para comentar sobre o valor. De acordo com o repórter, o Nets está interessado em se desfazer de seus principais destaques. Entretanto, o bom início dá confiança para a equipe exigir o valor máximo por qualquer nome.

Outro ponto claro é em relação aos contratos pesados. Embora queira trocar, o Nets não tem interesse em abrigar contratos de longa duração de jogadores medianos. A ideia, afinal, é ter US$70 milhões disponíveis para a próxima agência livre da NBA.

“Praticamente todos no elenco estão disponíveis, desde que o Nets não precise aceitar dinheiro de longo prazo. O time não está distribuindo ninguém de graça. Pelo menos ainda não”, informou Windhorst.

Um dos interessados na ideia do Nets pode ser o Milwaukee Bucks. Em busca de fortalecer a posição de armador, o time de Wisconsin está de olho em Cam Thomas, principal cestinha do time de New York e que pode estar disponível no mercado.

Como o Nets, o Wizards certamente deve se desfazer de alguns jogadores no mercado de trocas. Com 13 derrotas seguidas, a equipe da capital tem a pior campanha da liga e venceu somente dois jogos. Portanto, veteranos como Kyle Kuzma e Jordan Poole, que contam com habilidade para times candidatos ao título, podem ser negociados.

Além dos dois, Jonas Valanciunas é outro que com certeza deve ser trocado. Apesar de ter assinado um contrato no último verão, o pivô tem o interesse de várias franquias, como Los Angeles Lakers, Phoenix Suns e até Miami Heat. Por fim, Malcolm Brogdon também pode sair de Washington até o prazo de trocas da NBA.

