Lesionado, Cam Thomas vira desfalque no Brooklyn Nets

O Brooklyn Nets tem um grande problema para próximas semanas: seu principal pontuador, Cam Thomas, sofreu uma lesão na coxa esquerda. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-armador deve perder de três a quatro semanas da temporada 2024/25. Apesar da contusão ser ainda do começo dessa semana, o diagnóstico e prazo para recuperação só foi divulgado nessa quarta-feira (27).

Cam Thomas sentiu um incômodo na coxa durante a vitória do Brooklyn Nets sobre o Golden State Warriors, na última segunda-feira (25). O cestinha atuou por 23 minutos, deixando a quadra mancando pouco antes do meio do terceiro quarto. Ele voltou para o banco depois disso, mas não retornou ao duelo que terminou com grande virada de sua equipe em San Francisco.

Ainda assim, ele foi o segundo maior pontuador do time na noite, com 23 pontos. Além disso, somou três rebotes, uma assistência e acertou três bolas do perímetro em sete tentativas.

No domingo, o camisa 24 também liderou a vitória do Nets sobre o Sacramento Kings, em uma sequência de jogos consecutivos na Califórnia. Na ocasião, ele jogou 36 minutos, anotando 34 pontos, seis assistências, dois rebotes e acertando quatro bolas de três. Porém, no dia seguinte sofreria a lesão muscular.

No dia da contusão, o técnico Jordi Fernandez não havia confirmado a gravidade do problema. Mas deixou claro que Thomas queria retornar ao jogo e que ele precisou protegê-lo para que o incômodo não voltasse. Liderado por Dennis Schroder, Jalen Wilson e Ziaire Williams, a equipe saiu vitoriosa.

O jogador já estava confirmado como ausência para o duelo desta quarta-feira, contra o Phoenix Suns, antes do anúncio sobre o tempo de recuperação. Portanto, o jovem atleta deve perder pelo menos nove jogos por conta da lesão.

Em 2024/25, suas médias são de 24.7 pontos, 3.4 assistências e 3.2 rebotes. Além disso, ele acerta 38.9% de suas bolas de três em 33.4 minutos por partida. Todos esses números são a melhor marca de sua carreira até aqui.

Troca

Apesar de ser uma liderança importante para o atual processo de reformulação do Brooklyn Nets, Cam Thomas pode estar disponível para possíveis trocas. A equipe segue aberta para ofertas no mercado possa oferecer em termos de ativos.

Por outro lado, o desejo da franquia, acima de tudo, é negociar alguns de seus veteranos, de acordo com Sam Amick, jornalista do portal The Athletic. Nomes como Dennis Schroder, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, Bojan Bogdanovic e até Ben Simmons, em um cenário menos provável.

