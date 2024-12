NBA: Charles Barkley define favorito ao título do Oeste

Lenda da NBA, Charles Barkley definiu a equipe favorita ao título da Conferência Oeste. Durante o programa NBA on TNT, o ex-jogador e analista, o Oklahoma City Thunder deve levar o título e disputar as finais de 2024/25. Atualmente, a equipe lidera a conferência com 19 vitórias e somente cinco derrotas.

“Vai ser interessante quando Chet Holmgren voltar, porque eles vão conseguir vencer de várias maneiras,” disse Barkley. “O Thunder pode jogar com um time alto ou com um time baixo. Então, para mim, é claramente o favorito para vencer o Oeste com facilidade nesta temporada”.

Em seguida, o ex-jogador citou os possíveis rivais do Oklahoma. No entanto, Barkley não acredita que nenhuma equipe seja tão favorita como o Thunder.

“O Phoenix Suns não consegue se manter saudável. Portanto, é uma incógnita assim como o Memphis Grizzlies. O Los Angeles Lakers está horrível e o Golden State Warriors é medíocre. Mas o Thunder é, de longe, o melhor do Oeste. Houston é muito jovem. Então, ainda não está pronto para as águas profundas”, completou Barkley.

A animação de Charles Barkley com o Thunder na NBA não é de hoje, já que o analista havia apostado no título do time na temporada de 2024/25 em outubro.

“Eu não gosto do time. Oklahoma tem tudo e tem um superastro com Shai,” declarou Barkley no Inside the NBA no final de outubro. “O que eu gostei é que resolveu suas fraquezas ao trazer Caruso e Hartenstein. O time precisava de um corpo maior para o Joker, para o Anthony Davis, caras assim. Não acho que esse time só vai às finais. Acho que eles vão ganhar o campeonato.”

Além disso, o ex-jogador destacou que o Thunder é muito bem treinado e comparou Shai Gilgeous-Alexander com Kawhi Leonard no auge.

“Aquele garoto ali [Gilgeous-Alexander] é, na minha opinião, um dos cinco ou sete melhores jogadores do mundo. Ele é tão fluido, meio que me lembra o Kawhi Leonard no auge. Ele nunca se apressa, sempre joga no próprio ritmo. Acho que eles são bem treinados”.

Nesse sentido, o Oklahoma City Thunder vem fazendo valer seu favoritismo na temporada. Afinal, contando também os times do Leste, o Thunder está atrás somente do Cleveland Cavaliers, que soma 21 vitórias e quatro tropeços.

