Para Draymond Green, jogadores de Hawks e Thunder são melhores que Haliburton

Draymond Green reagiu à lista dos 25 melhores jogadores com menos de 25 anos da ESPN e fez comparações entre Tyrese Haliburton e outros atletas. De fato, o astro do Golden State Warriors questionou em seu podcast os jornalistas que criam esse tipo de seleção. A princípio, Green cita jogadores como Dyson Daniels, do Atlanta Hawks (23°), e Cam Thomas, do Brooklyn Nets, que acabou não aparecendo entre os 25 nomes.

“Eu odeio essas listas. Odeio muito”, iniciou Green. “Por exemplo, Dyson Daniels está tendo uma temporada muito boa com Atlanta, mas dois meses atrás ninguém acreditava nele. Agora ele está na posição 23 da lista. Sem Cam Thomas?”.

Em seguida, Draymond Green começou a usar Tyrese Haliburton de exemplo para outros jogadores da lista. Dessa forma, o camisa 23 do Warriors questionou o fato do atleta do Indiana Pacers estar na frente de Jalem Williams, do Oklahoma City Thunder. Sobretudo, na visão de Green, Williams tem mais potencial.

“O que justifica Tyrese Haliburton estar à frente de Jalen Williams?”, questionou o veterano. “Não me entenda mal, Tyrese é um jogador muito bom, um All-Star e medalhista de ouro. Porém, quando olho para isso, vejo que Jalen Williams tem mais potencial. Ele tem 6’9” (2,06m), pode passar, arremessar, infiltrar. Duas semanas atrás, ele jogou como pivô e depois mudou para armador. Quando vejo coisas assim, me pergunto quem valida essas listas. De fato, Tyrese já fez mais, mas o potencial de Jalen Williams é maior que o de muitas pessoas nessa lista. E não é só sobre Tyrese, isso se aplica a muitos nomes.”

À primeira vista, as médias de Tyrese Haliburton caíram se comparadas com às duas últimas temporadas. O armador do Pacers contou com 20,1 e 20,7 pontos nos anos anteriores e, no momento, tem 17,8 por partida. Além disso, suas assistências também diminuíram, descendo de pouco mais de dez para oito. Por outro lado, Jalen Williams vive o melhor ano de sua carreira no Thunder, com 22 pontos de média.

Veja a lista dos 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos da ESPN

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) Paolo Banchero (Orlando Magic) Franz Wagner (Orlando Magic) Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder) Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) Jalen Williams (Oklahoma City Thunder) Alperen Sengun (Houston Rockets) Scottie Barnes (Toronto Raptors) LaMelo Ball (Charlotte Hornets) Cade Cunningham (Detroit Pistons) Darius Garland (Cleveland Cavaliers) Brandon Miller (Charlotte Hornets) Zion Williamson (New Orleans Pelicans) Jalen Johnson (Atlanta Hawks) Jalen Suggs (Orlando Magic) Dereck Lively (Dallas Mavericks) Jalen Green (Houston Rockets) Tyler Herro (Miami Heat) Amen Thompson (Houston Rockets) Dyson Daniels (Atlanta Hawks) Tari Eason (Houston Rockets) Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

