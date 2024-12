Site indica trocas para Grizzlies brigar pelo título da NBA

Em ótima fase, o Memphis Grizzlies ocupa a terceira posição na Conferência Oeste e pode estar a algumas trocas de brigar pelo título da NBA. Dessa forma, o site Fadeaway World listou negociações que poderiam ajudar a franquia em busca de um troféu inédito na liga. Sendo assim, confira algumas opções.

Jimmy Butler (Miami Heat)

Grizzlies recebe: Jimmy Butler

Heat recebe: Marcus Smart, Luke Kennard, Brandon Clarke, John Konchar, escolha da primeira rodada de 2025, escolha da primeira rodada de 2027.

A princípio, Jimmy Butler é o maior nome no mercado. Apesar de o agente e o astro negarem os rumores de troca. Porém, a aquisição de Butler seria interessante para o Grizzlies. De fato, uma escalação com Ja Morant, Desmond Bane, Jimmy Butler e Jaren Jackson Jr. não é algo para se subestimar.

Do lado de Miami, a franquia recebe bons jogadores para seguir competitiva. Além disso, alguns desses atletas poderiam ser trocados em caso de uma reconstrução. Por fim, o Heat ainda teria duas escolhas de primeira rodada. Esse é um bom pacote para o futuro.

Jonas Valanciunas (Washington Wizards)

Grizzlies recebe: Jonas Valanciunas

Wizards recebe: Luke Kennard, Escolha de Segunda Rodada de 2025 (HOU ou OKC), Escolha de Segunda Rodada de 2026 (de LAC)

O pivô também é um dos nomes mais comentados para trocas na NBA. Ele tinha um ótimo jogo com Ja Morant antes de sua saída de Memphis e tem um jogo sólido. O Washington Wizards faz péssima campanha com apenas três vitórias em 22 partidas. Assim, o Grizzlies poderia oferecer um pacote de menor valor para recuperar o atleta.

Por outro lado, o Wizards receberia um pacote para sua reconstrução, além de Luke Kennard, um dos melhores arremessadores da NBA. Os dois times saem contentes nessa.

Norman Powell (Los Angeles Clippers)

Grizzlies recebe: Norman Powell

Clippers recebe: Santi Aldama, Luke Kennard, escolha de primeira rodada de 2027, escolha de segunda rodada de 2025 (via HOU ou OKC), escolha de segunda rodada de 2026 (via PHX, WAS ou ORL)

Desde já, uma das trocas que pode colocar o Grizzlies no caminho do título da NBA é por Norman Powell. O ala é um pontuador nato e está na melhor fase de sua carreira. Powell lidera o Los Angeles Clippers na ausência de Kawhi Leonard em uma campanha decente de 14 vitórias e 11 derrotas. Assim, a chegada do jogador a Memphis poderia ajudar a tirar a pressão de pontuar das costas de Ja Morant, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr.

Todavia, o Clippers segue uma incógnita enquanto aguarda o retorno de Kawhi Leonard. A equipe perdeu Paul George e sofreu com lesões nas últimas semanas. Uma troca de Powell pode ajudar na profundidade do elenco, já o time receberia Santi Aldama e Luke Kennard, um velho conhecido. Além disso, Los Angeles ainda levaria três escolhas de draft.

Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves)

Grizzlies recebe: Donte DiVincenzo

Timberwolves recebe: Luke Kennard, Jay Huff, escolha de segunda rodada de 2030 (de PHX ou WAS)

Por fim, essa troca poderia ajudar as duas equipes. O encaixe de DiVincenzo com Rudy Gobert e Julius Randle não foi o ideal no Minnesota Timberwolves. Depois de fazer a melhor temporada de sua carreira, o Donte caiu de desempenho. Porém, uma mudança para jogar com Morant e Bane poderia ser a solução. Como um bom defensor, o ala-armador também acrescenta experiência de playoffs para Memphis.

Do lado de Minessota, a troca de Karl-Anthony Towns por Julius Randle parece ter sido um erro e a equipe amarga uma nona colocação no Oeste. O encaixe entre Gobert, Randle e Anthony Edwards não tem sido fácil. No entanto, a chegada de um arremessador do perímetro como Luke Kennard pode ajudar a equipe a espaçar a quadra. Nesse sentido, o pivô Jay Huff também seria uma opção para dar mais profundidade no elenco e, diferente de Gobert, Huff tem um arremesso decente para três.

