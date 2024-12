Tyler Herro aparece no top 10 da corrida para MVP da NBA

O armador Tyler Herro está no top 10 da corrida ao MVP da NBA. De acordo com a última atualização feita no site da liga, o jogador do Miami Heat é o décimo do ranking. Donovan Mitchell, por sua vez, perdeu espaço. Desse modo, o Cleveland Cavaliers, time de melhor campanha, não tem um representante sequer no top 10.

Em um time que tem Jimmy Butler e Bam Adebayo, Herro vem se destacando em 2024/25. Em 24 jogos, o atleta de 24 anos faz a melhor temporada da carreira. Suas médias são de 24,1 pontos, 5,3 rebotes e 4,8 assistências. Além disso, ele possui um aproveitamento acima de 41% nas bolas de três. Portanto, caso continue jogando em alto nível, Herro tem tudo para ser eleito All-Star pela primeira vez.

Além da surpreendente aparição de Tyler Herro, vale destacar que Luka Doncic subiu no ranking do MVP da NBA. Na semana passada, o astro do Dallas Mavericks era o sexto colocado. Mas, na atualização desta sexta-feira (20), o esloveno aparece na quarta posição. Doncic tem médias de 28,9 pontos, 8,6 rebotes e 8,2 assistências, em 20 partidas.

Nikola Jokic, por outro lado, segue liderado a corrida para MVP. Até o momento, o astro do Denver Nuggets tem médias espetaculares: 31 pontos, 13 rebotes e 9,8 assistências, em 22 jogos. Além disso, o sérvio é o segundo em pontos e assistências, e o terceiro em rebotes. Ou seja, a temporada dele é histórica.

Giannis Antetokounmpo e Shai Gilgeous-Alexander fecham o top 3 da lista. Os dois, aliás, protagonizaram, nesta semana, a final da Copa NBA. Melhor para o astro grego, que, além de ser campeão com o Milwaukee Bucks, foi eleito MVP do torneio. Giannis é o cestinha da liga em 2024/25, com média de 32,7 pontos.

Por fim, o fenômeno Victor Wembanyama também subiu no ranking. Agora, o pivô de 20 anos é o oitavo na corrida para MVP da NBA. Em 22 jogos, o francês tem médias de 24,5 pontos, 10,1 rebotes, 3,9 assistências e 3,5 tocos.

Corrida para MVP da NBA (20/12)

10. Tyler Herro (Miami Heat)

9. Trae Young (Atlanta Hawks)

8. Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

7. Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

6. Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

5. Jayson Tatum (Boston Celtics)

4. Luka Doncic (Dallas Mavericks)

3. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

