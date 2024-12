“Sou digno de ser all-star da NBA”, crava Tyler Herro

Desde que chegou à NBA, Tyler Herro é cotado como um futuro all-star. No entanto, em suas cinco primeiras temporadas pelo Miami Heat, não conseguiu dar o passo esperado. No entanto, em 2024/25, o ala-armador está tendo seu melhor ano da carreira.

“Eu adoraria ser um All-Star da NBA”, afirmou Tyler Herro em entrevista ao Miami Herald. “Esse tem sido meu objetivo desde que entrei na liga. Vamos ver. Eu preciso receber votos. Mas, com certeza, sou merecedor”.

Aos 24 anos, Herro vem tendo os melhores de sua carreira. Em 22 partidas na temporada, ele tem médias de 24,2 pontos, 5,4 rebotes e cinco assistências por jogo. Além disso, apresenta um aproveitamento notável de 47,7% nos arremessos de quadra e 42,2% nas bolas de três pontos.

Os números o colocam em um grupo inédito. Isso porque, somente ele e Nikola Jokic combinam para pelo menos 24 pontos, cinco rebotes e cinco assistências por jogo, com aproveitamentos superiores a 45% nos arremessos e 40% nos três pontos. Além disso, somente seis jogadores na história da liga alcançaram esse feito em uma temporada completa. Foram eles: Larry Bird, Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving, LeBron James e Julius Randle.

Apesar do desempenho impressionante, a concorrência pelas vagas de armador no All-Star Game da Conferência Leste é acirrada. Herro disputa espaço com nomes como Donovan Mitchell, Jalen Brunson, Damian Lillard, Tyrese Haliburton e Trae Young.

Entretanto, seus avanços em relação às temporadas anteriores têm chamado a atenção. O companheiro Bam Adebayo, por exemplo, destacou o alto nível apresentado pelo camisa 14.

“Considerando que muitos fãs e a mídia já o criticaram por atuações passadas ou lesões, este é o momento dele agora. Ele está tendo seu momento”, disse o pivô

Além do alto nível, Herro pode se aproveitar do novo formato do All-Star Game. Afinal, em 2025, a edição abanadonará o estilo tradicional e terá quatro equipes. Desse modo, adiciona expectativas a mais a jogadores em crescimento como o ala-armador do Heat.

Enquanto a votação para o All-Star ainda não começou, Herro continua focado em contribuir para o sucesso do Heat. Atualmente, a franquia tem um recorde de 12 vitórias e dez derrotas.

“Eu apenas vim com uma mentalidade melhor nesta temporada. Estou tentando manter isso, deixar as coisas fluírem e ver o que acontece”, concluiu o ala-armador.

