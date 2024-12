Brooklyn Nets sonha com troca por Giannis Antetokounmpo

O Brooklyn Nets ainda tem esperanças de obter o astro Giannis Antetokounmpo na NBA. A possibilidade não parece muito real atualmente, mas acredite, a franquia de New York pode até ter um plano para viabilizar a chegada do craque grego. E isso já envolve a temporada 2024/25 e as atuais chances de título do Milwaukee Bucks.

A informação é do portal Nets Daily. De acordo com o site, o Bucks tem interesse em trocar por alguns jogadores negociáveis do Brooklyn, como Dennis Schroder, Cam Johnson ou Dorian Finney-Smith. Porém, o próprio Nets não está muito disposto a ajudar Milwaukee, mirando o camisa 34.

“O Bucks é um parceiro de troca em potencial. Khris Middleton e a escolha de primeira rodada do Draft de 2031 podem ser ativos disponíveis em caso de um acordo. Seria mais fácil trocar o ala no ano que vem quando seu contrato se torna chega ao último ano, gerando mais ativos para Brooklyn. Mas não acho que a franquia quer ajudar Milwaukee. Afinal, existe interesse em Antetokounmpo, caso ele fique disponível”, afirmou uma fonte anônima.

De fato, rumores chegaram a ligar a franquia do Wisconsin a atletas do Nets em momentos anteriores nessa temporada.

O jornalista Gery Woelfel, que é insider do Bucks, citou que a franquia teria interesse em Dorian Finney-Smith e até mesmo Cam Thomas. Segundo informações, o cestinha também estaria disponível para trocas eventuais. Ambos reforçariam o elenco da equipe que tem sido ativa na busca por negócios que melhores o entorno de Giannis e Lillard.

Do mesmo modo, o Brooklyn Nets já foi citado como um possível destino de Giannis Antetokounmpo, caso ele resolvesse pedir uma troca do Bucks. A franquia voltou a ter ativos após as trocas que realizou na offseason, cedendo Mikal Bridges para o New York Knicks por cinco escolhas de primeira rodada do Draft. Além disso, recuperou suas próprias picks em troca com o Houston Rockets.

Mas é justo dizer que isso esfriou um pouco, a medida que Milwaukee se recuperou na temporada 2024/25, após o terrível começo de duas vitórias em dez partidas. Desde então, são 11 triunfos em 14 jogos, e a equipe está de volta a zona de playoffs do Leste e na semifinal da Copa da NBA.

O Nets, por outro lado, está aberto a trocas de quase todos do elenco para acumular mais ativos. Enquanto isso, existe uma grande expectativa sobre o próximo Draft, descrito por muitos como geracional. A equipe tem quatro escolhas de primeira rodada no processo e tenta melhorar sua posição para obter os melhores prospectos.

Ontem mesmo, Shams Charania, principal jornalista do canal ESPN, citou que Brooklyn está recebendo muitas propostas por nomes como Dennis Schroder, Cam Johnson e Dorian Finney-Smith.

Mas caso o grego esteja disponível, Brooklyn deve ser um dos candidatos, seja em 2024/25 ou no futuro. O ala-pivô tem jogado como MVP na atual campanha.

