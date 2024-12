Tyler Herro e Luka Doncic são os melhores da semana na NBA

A NBA confirmou nessa segunda-feira (09) que Tyler Herro e Luka Doncic foram eleitos os melhores jogadores da sétima semana dessa temporada. As escolhas são relativas, respectivamente, às conferências Leste e Oeste. O ala-armador do Miami Heat levou a honraria pela primeira vez na carreira, enquanto o craque do Dallas Mavericks foi premiado pela 14a vez.

Herro, para começar, liderou o Heat a vitórias em três dos quatro jogos que disputou. O ala-armador registrou médias de 25,3 pontos, 6,0 rebotes e 5,5 assistências. Acertou, além disso, quase 51% dos seus arremessos de quadra nesse intervalo. Ele converteu também 17 tiros de longa distância e só errou dois lances livres no somatório dessas partidas.

Espera-se que a franquia invista na campanha para colocar o jovem jogador no Jogo das Estrelas pela primeira vez. “Tyler faz uma temporada incrível e, por isso, merece ser um all-star. Aliás, nós já estamos fazendo lobby para que o selecionem há três ou quatro anos. Ele está saudável e, assim, encontrou o seu melhor ritmo”, elogiou o companheiro Bam Adebayo.

Publicidade

Leia mais sobre Luka Doncic

Doncic, por sua vez, conduziu o Mavericks a resultados positivos nos três duelos da semana. O astro esloveno anotou 29,3 pontos, 11,7 rebotes e 8,3 assistências por noite. Ele ainda somou quase o mesmo número de roubos de bola (dez) e desperdícios de bola (11) nesse período. O craque conseguiu, por fim, os seus dois primeiros triplos-duplos da temporada durante a semana.

O jovem europeu ultrapassou James Harden e o lendário Wilt Chamberlain em número de triplos-duplos nessa semana. Com isso, já é o sétimo na lista histórica. “Esse foi um feito incrível de Luka, certamente. Nós sempre esperamos que ele faça os TDs, então, às vezes, tomamos isso como algo fácil. Está garantido, né? Mas acho que, nos últimos jogos, ele só reencontrou o seu ritmo natural”, exaltou o treinador Jason Kidd.

Publicidade

Outras menções

Além de Tyler Herro e Luka Doncic, outros 12 jogadores foram citados na votação da sétima semana da temporada. A lista é pesada, pois inclui nove atletas já eleitos para All-Star Games na carreira.

Jaylen Brown (Celtics), Brandon Miller (Hornets), Nikola Vucevic (Bulls), Evan Mobley (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Paul George e Tyrese Maxey (Sixers) foram lembrados pelos votantes no Leste.

Enquanto isso, no Oeste, ganharam menções: Nikola Jokic (Nuggets), Anthony Edwards (Timberwolves), Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Domantas Sabonis (Kings).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA