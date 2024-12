NBA: Luka Doncic coloca Mavericks em segundo no Oeste

Luka Doncic liderou o Dallas Mavericks para mais uma vitória na NBA. A franquia visitou o Toronto Raptors em um jogo disputado até o último quarto. De fato, o camisa 77 foi mais uma vez o destaque de seu time, marcando um triplo-duplo com 30 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Assim, Dallas triunfou em Toronto por 125 a 118.

A princípio, o Mavericks dominou a partida com Doncic em mais uma grande noite. O armador comandou a franquia, que conseguiu vencer o primeiro e o segundo quarto. Dessa forma, Dallas foi para o intervalo vencendo por 16 pontos de diferença. Em seguida, o time retornou para o terceiro período da mesma forma e chegou a abrir uma margem de 24. Kyrie Irving brilhou nesse quarto com dois arremessos mortais do perímetro.

Porém, ainda no fim do terceiro quarto, o Raptors diminuiu essa diferença para somente 11 pontos. O jogo chegou a ficar apertado nos 12 minutos finais, com Toronto jogando bem e dividindo sua pontuação. Quatro dos cinco titulares marcaram dígitos duplos de pontuação e o destaque ficou para Gradey Dick, que liderou com 27 pontos. Enquanto isso, Scottie Barnes fez um duplo-duplo com 19 pontos e 14 assistências.

Por fim, com pouco mais de um minuto para jogar e a diferença em somente seis pontos, Barnes fez um passe displicente que acabou se tornando um turnover. Na jogada seguinte, Kyrie Irving matou o jogo com uma infiltração que terminou em uma bela bandeja e definiu a vitória do Dallas Mavericks. Por falar em Irving, o armador também foi destaque com 29 pontos.

O triunfo diante do Raptors consolida a ótima fase do Dallas Mavericks e de Luka Doncic na NBA. A franquia já acumula sete vitórias seguidas. Além disso, é preciso destacar que cinco desses triunfos foram jogando como visitantes. A sequência de resultados positivos aumentou a confiança de todo o elenco, que agora ocupa a segunda colocação da conferência Oeste, atrás somente do Oklahoma City Thunder.

Mas o Mavs tem algo curioso em 2024/25.

Assim como De’Andre Hunter no Atlanta Hawks, a presença de PJ Washington no Mavs é positiva. Enquanto o Hawks tem dez vitórias em 13 jogos com Hunter em quadra, o Mavericks venceu 15 das 19 partidas com Washington.

Agora, Luka Doncic e o Dallas Mavericks seguem na estrada para encerrar a sequência de jogos como visitante justamente diante do Thunder. O duelo entre os líderes do Oeste acontece nesta próxima terça-feira (10), às 23h30 (horário de Brasília). Por fim, o confronto ganha uma pitada a mais de emoção por ser uma partida da fase de quartas de final da Copa NBA. Sendo assim, quem perder será eliminado do torneio.

