Luka Doncic vai jogar pela Eslovênia no Eurobasket

Astros da NBA muitas vezes não representam seus países durante as férias. Muitos preferem descansar e focar na próxima temporada. Luka Doncic, porém, pensa diferente e confirmou que disputará o EuroBasket 2025 pela Eslovênia. O torneio acontece entre o fim de agosto e o início de setembro, a um mês da temporada 2025/26.

A seleção eslovena garantiu a vaga no torneio continental após um desempenho consistente nas eliminatórias. Apesar da proximidade com a próxima temporada, Doncic não esconde sua animação em defender as cores de seu país. “Estou ansioso para jogar pelo meu país,” disse o armador. “É um orgulho e uma alegria jogar sempre que posso. Vou fazer isso”, completou.

Doncic tem um histórico brilhante com a seleção. Os primeiros passos começaram no EuroBasket de 2017. Então, ainda um adolescente, ele se juntou a Goran Dragic para liderar o país ao título diante da Espanha. O astro, aliás, foi essencial na conquista. Afinal, alcançou médias de 14.3 pontos, 8.1 rebotes e 3.1 assistências, enquanto se consagrou como um nome promissor do basquete.

No EuroBasket 2022, por sua vez, o craque amadureceu de vez. Com médias de 27.1 pontos, 7.7 rebotes e 6.6 assistências, ele liderou o time a uma campanha de quatro vitórias em cinco jogos na fase de grupos. a Eslovênia foi eliminada nas quartas de final, em uma derrota apertada para a Polônia por 90 a 87.

Nesse torneio, Doncic protagonizou um dos jogos mais memoráveis da competição. Afinal, marcou 47 pontos contra a França. A marca, aliás, foi a segunda maior pontuação na história do torneio europeu.

Por fim, no pré-olímpico de Paris, Doncic manteve seu papel de liderança. Ele teve médias de 27,7 pontos, 9,7 rebotes e 8,3 assistências. Mesmo com atuações dominantes, a Eslovênia não conseguiu vaga para os Jogos Olímpicos. A equipe enfrentou dificuldades contra seleções como Grécia, liderada por Giannis Antetokounmpo, e Croácia, que contava com Ivica Zubac.

Desejo em ser sede

Enquanto defende a Eslovênia, Luka Doncic preserva um outro sonho na EuroBasket. Ele quer que o país seja sede do torneio em 2029. A disputa está entre Alemanha, Grécia e Espanha para receber a competição. Caso a candidatura seja bem-sucedida, seria uma oportunidade única para os torcedores.

“Seria um sonho realizado jogar diante dos nossos torcedores em um grande torneio. Afinal, nada supera a energia de representar seu país com sua torcida ao lado”, completou.

Disputa pelo MVP

Por fim, como a participação na EuroBasket está distante, Doncic está focado na NBA. O astro, inclusive, é mais uma vez favorito ao prêmio de MVP. Na última atualização da liga, que aconteceu nesta sexta-feira (6), ele apareceu na oitava colocação. A posição baixa, porém, tem uma explicação: o esloveno perdeu jogos por lesão.

Ainda assim, ele tem médias de 28.6 pontos, oito rebotes e 7.9 assistências. O Mavs, por sua vez, ocupa a terceira posição do Oeste, com 15 vitórias em 23 jogos. Portanto, segue como um sério candidato às finais da NBA na temporada.

