Chega de LeBron James, Lakers precisa de mudanças na NBA

É inegável que LeBron James recuperou o Los Angeles Lakers na NBA após a aposentadoria de Kobe Bryant. Antes do camisa 23, a franquia vinha de uma reconstrução e tinha dificuldades em desenvolver seus jovens jogadores. Em apenas duas temporadas com o ídolo, aconteceu a chegada de Anthony Davis e o título da ‘Bolha de Orlando’ em 2020.

Entretanto, ainda vale a pena arriscar o futuro para manter o veterano de 39 anos? A resposta é não! O Lakers precisa de uma mudança para voltar a ser relevante no Oeste.

Primeiro ponto: a chegada de LeBron James há seis anos custou o futuro do Lakers na NBA.

Publicidade

Na primeira temporada, James tentou ser o líder da reconstrução. Ao lado dele, ainda estavam Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart e Kyle Kuzma. Na época, todos jogadores de pontencial com condições de serem peças importantes na NBA. Algo que aconteceu. Não em Los Angeles. Afinal, o camisa 23 pediu Anthony Davis e enviou os três primeiros para o New Orleans Pelicans. Além de três escolhas do Draft.

O negócio alcançou o resultado esperado logo no primeiro ano: o título na ‘Bolha’. Porém, nos anos seguintes, o Lakers acumulou decepções nos playoffs e forçou reformulações do elenco em diversas oportunidades. Quem não saiu em nenhuma delas: LeBron e Davis.

Publicidade

No meio dessas eliminações, James seguiu como principal líder do elenco e consultor ‘extraoficial’ da diretoria.

As interferências de James no planejamento foram várias. Nada oficial, claro. Ainda assim, intromissão no comando de Darvin Ham, sendo responsável até por combinar jogadas com seus companheiros. Da mesma forma, também foi consultado em algumas oportunidades sobre quais contratações queria.

Publicidade

Por fim, nada deu certo.

Leia mais!

Desse modo, Ham deixou o cargo de treinador e quem assumiu? Um amigo de LeBron. JJ Redick, afinal, iniciou um projeto audiovisual com o camisa 23 meses antes de ser contratado pelo Lakers. Embora o craque negue, sua contribuição na contratação certamente existiu.

Publicidade

No início, Redick conseguiu entregar a reformulação no estilo de jogo que prometia. O Lakers começou a temporada entre os principais times do Oeste e chegou a disputa o top 3 com Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors. Não graças a LeBron, mas, sim, a Anthony Davis.

E aí, temos o terceiro ponto: a idade. Aos 39 anos, próximo de completar 40, James é capaz de entregar bem mais que outros ex-astros na sua idade. Porém, não o suficiente para ser uma estrela principal. Em 2024/25, ele tem seus piores números desde o ano de novato. Em pontos, por exemplo, ele tem registrado 22.3 por partida. Nas 20 temporadas anteriores, ele jamais ficou abaixo de 25.

Publicidade

Para piorar, o impacto em quadra é terrível. Isso porque a cada 100 posses com o camisa 23 em quadra, o Lakers sofre 7.7 pontos a mais do que pontua. A marca é a quinta pior do time na temporada. Os quatro à frente? Maxwell Lewis, Bronny James, Armel Traoré e Max Christie.

Ou seja, nenhum jogador relevante na rotação.

O plus minus se explica pela falta de esforço defensivo. Há poucos dias, por exemplo, ele apareceu parado ou caminhando bem devagar, sem defender minimamente pelo Lakers. Algo que demonstrou clara falta de esforço por parte do veterano.

Publicidade

Hora do adeus!

Diante de tudo isso, está na hora do Lakers buscar uma mudança na NBA. LeBron conseguiu o título que prometeu à franquia. Entretanto, isso custou jogadores promissores, escolhas de Draft e gerou expectativas em treinadores inexperientes. Então, com ele no penúltimo ano de seu contrato, vale apostar em novas promessas e em um trabalho a longo prazo com Redick.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA