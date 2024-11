Nuggets tentou selecionar Luka Doncic no Draft

De acordo com Mike Singer, da rede CBS Sports, o Denver Nuggets tentou a união de Nikola Jokic e Luka Doncic no Draft de 2018. Segundo o jornalista, a franquia tentou realizar uma troca na noite do recrutamento para tentar contar com o astro esloveno. No entanto, a tentativa da franquia acabou se tornando um fracasso por conta do Sacramento Kings, que era o dono da segunda escolha naquele ano.

“O Nuggets sabia que Vlade Divac não estava interessado em Luka Doncic”, disse Singer. “E existia planos de juntar Nikola Jokic com Luka Doncic. Então, na noite do Draft em 2018 eles tentaram. Houve uma chamada feita, houve uma proposta e Denver tentou obter a escolha 2 por Gary Harris e duas escolhas de primeira rodada, foi o que me disseram. Você pode revirar os olhos para esse preço, mas olhe em retrospecto. O Kings acabou pegando Marvin Bagley”.

No fim, o Phoenix Suns escolheu Deandre Ayton na primeira posição. Em seguida, o Kings pegou Marvin Bagley. Depois, Hawks e Mavericks escolheram Luka Doncic e Trae Young, respectivamente, e trocaram os jogadores logo depois.

Então, a notícia de que o Denver Nuggets tentou recrutar Luka Doncic no Draft pode ser um banho de água fria para os torcedores da franquia. Isso porque o esloveno e o sérvio estão entre os melhores jogadores europeus da história. Sendo assim, uma parceria entre os astros poderia dominar a NBA.

Entretanto, ambos têm grandes carreiras. Jokic já foi eleito três vezes MVP da NBA e está na corrida para ganhar seu quarto troféu. O astro também foi campeão com o Denver Nuggets na temporada de 2022/23. Além disso, o pivô de 29 anos segue como uma força dominante na liga.

Por outro lado, Luka Doncic ainda não conseguiu nenhum título da NBA e também nunca foi MVP, mas é nome constante entre candidatos ao prêmio de melhor jogador. Na temporada de 2023/24, Doncic guiou o Dallas Mavericks até o vice-campeonato da liga. Mas a equipe acabou superada pelo Boston Celtics nas finais.

