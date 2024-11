Trae Young estaria sem mercado na NBA, diz jornalista

Trae Young já fez parte de diversos rumores no mercado da NBA. Durante o último verão, por exemplo, o Atlanta Hawks cogitou trocar o armador para iniciar uma reconstrução. Porém, a ideia não avançou e ele seguiu para a temporada 2024/25. O problema é que o astro não tem rendido como o esperado e recebido críticas por sua instabilidade.

O início de campanha cercado de dúvidas colocou uma questão em pauta. Trae Young pode ser reserva ou trocado pelo Hawks no mercado da NBA? Para o jornalista Kirk Goldsberry, do site The Ringer, entretanto, o caso não tem solução. Segundo ele, o armador não é um nome que deve atrair muitas franquias.

“Eu enviei uma mensagem para algumas amigos da liga para sentir a opinião deles sobre isso. Eles disseram que não há mercado para ele na NBA”, polemizou o jornalista.

A informação de Goldsberry de início surpreende. Desde que chegou à NBA, afinal, Young é uma das mais talentosas armas ofensivas. Na carreira, por exemplo, ele tem uma média de 25.5 pontos 3 9.6 assistências. Em contrapartida, ele peca na defesa, na seleção de arremessos (35.4% dos três pontos) e nos erros de ataque (4.2 por partida).

Os pontos negativos, desse modo, muitas vezes atrapalham os fortes. Isso porque, o armador comumente recebe críticas por não ser capaz de ser o nome principal de uma franquia, pelo estilo de jogo limitado. Em seis temporadas completas com Young, o Hawks avançou somente três vezes para a pós-temporada.

Com exceção de quando chegou a final do Leste em 2021, aliás, a franquia jamais uma série de pós-temporada. Isso inclui as derrotas na primeira rodada para Miami Heat em 2022 e Boston Celtics em 2023. Além disso, a equipe sequer conseguiu se classificar para os playoffs em 2024.

Além das questões históricas, dúvidas em relação a Young começaram a surgir na temporada. Com ainda mais problemas no jogo, o armador não tem sido o líder esperado pelo Hawks. Além disso, o time conseguiu vencer sem ele o atual campeão da NBA no início da semana. Alguns críticos do jogador entenderam isso como uma mensagem clara de que a franquia pode ter sucesso sem o armador.

Quem falou sobre isso com mais ênfase, foi o famoso apresentador de podcast Bill Simmons. Torcedor do Celtics e um dos críticos mais conhecido do camisa 11 de Atlanta, ele explicou seu ponto de vista e indicou que o armador poderia ser o sexto homem da franquia.

“O que isso quis dizer? Eles podem ter sucesso sem Young. Aliás, não precisa nem ser sem ele. Eu lhe ofereço como reserva, Trae Young como sexto homem do Atlanta Hawks. Ele é um cara de grande pontuação e construção liderando a segunda unidade”, afirmou o jornalista.

