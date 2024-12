Atual MVP da NBA, Nikola Jokic é chamado de gordo por analista

Três vezes MVP da NBA e campeão da liga em 2023, Nikola Jokic vive uma de suas melhores temporadas da carreira. De fato, o pivô do Denver Nuggets vem tendo grandes atuações e tem sido o grande nome da equipe em uma fase difícil. No entanto, o analista Chris Mannix fez algumas observações sobre a forma física do sérvio e revelou que o fardo de ter de carregar o ataque da equipe pode acabar prejudicando Jokic.

“Se você está carregando esse fardo pesado no ataque, isso vai te custar algo no outro extremo, não importa quem você seja”, disse Mannix. “Outra coisa que continuo ouvindo e não estive pessoalmente ao redor dele o suficiente para confirmar, é que as pessoas seguem dizendo que ele está pesado, certo? Tipo, ele não está na forma física que vimos nos últimos anos”, destacou o analista.

A princípio, no início da temporada, Nikola Jokic foi listado pelo Nuggets com 128kg, porém, a equipe não divulgou nenhuma atualização sobre o peso do atual MVP da NBA. Mas, mesmo que o sérvio esteja acima de seu peso ideal, como dito por Mannix, isso não tem sido um fator determinante em seus jogos.

Dessa forma, as médias do astro com Denver estão sendo históricas. Jokic vem marcando 30.9 pontos, 13.3 rebotes e 9.9 assistências por partida. Apesar disso, os ótimos números do pivô não estão sendo suficientes para fazer o Nuggets lutar pelo topo do Oeste como nas últimas temporadas. No momento, a franquia ocupa a sexta posição e está na briga por mando de quadra nos playoffs da NBA.

O Nuggets conta com uma campanha de 14 vitórias e já soma 11 derrotas. Enquanto isso, o Dallas Mavericks (quarto colocado), tem 17 triunfos em 27 jogos. O líder do Oeste é o Oklahoma City Thunder, que já venceu 21 partidas e perdeu apenas cinco.

Mas a derrota do Nuggets para o Portland Trail Blazers na noite de quinta-feira, além do triunfo do Los Angeles Clippers sobre o Mavs, derrubou o time do Colorado. Até então, a equipe estava na quinta posição.

Sobretudo, mesmo com um desempenho abaixo do esperado coletivo do Nuggets, Nikola Jokic lidera mais uma vez a corrida para ser o MVP da liga. O sérvio está na luta pelo seu quarto prêmio máximo individual, enquanto é seguido de perto por Giannis Antetokounmpo, que acabou de vencer a Copa NBA com o Milwaukee Bucks. Shai Gilgeous-Alexander do Oklahoma City Thunder e Jayson Tatum, campeão com o Boston Celtics na última temporada, estão logo atrás.

