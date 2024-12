Klay Thompson revela segredo de Luka Doncic

Klay Thompson está impressionado com Luka Doncic. Reforço do Dallas Mavericks na temporada, o multicampeão jogou com grandes nomes da história da NBA. No entanto, o esloveno vem o surpreendendo este ano, principalmente após a vitória diante do Golden State Warriors, antigo time do camisa 31.

Na ocasião, o armador liderou o Dallas Mavericks a uma vitória histórica, por 143 a 133. Além disso, ele alcançou o 80º triplo-duplo da sua carreira, com 45 pontos, 13 assistências e 11 rebotes, além de 54.5% de aproveitamento dos três pontos. Por fim, o astro contribuiu defensivamente, com três roubos e dois tocos, mostrando grande evolução como defensor.

Após a atuação, o esloveno se consolidou como concorrente ao MVP, impressionando adversários e companheiros. Klay Thompson, desse modo, revelou suas impressões com Luka Doncic nos últimos meses. De acordo com ele, o armador “nunca deixa de impressioná-lo” e “nunca apressa o jogo”, sempre jogando no seu ritmo.

Publicidade

Além disso, o veterano destacou a honra em jogar com o craque europeu. “Seus passes são incrível… É ótimo ser um beneficiário de sua grandeza”, destacou o camisa 31, que já foi companheiro de Stephen Curry e Kevin Durant.

O ritmo de Luka é certamente impressionante. Diferente da maioria dos grandes armadores, o esloveno costuma jogar de maneira calma, sem muita velocidade. A postura, inclusive, não é notada somente por seus companheiros. Na partida contra o Warriors, Draymond Green também destacou a calma do armador do Mavs em quadra.

Publicidade

Leia mais!

“Tipicamente sérvio. Bem, ele não é sérvio, é esloveno, mas é quase a mesma coisa. Eles têm essa atitude despreocupada. Só falam quando acertam os maiores arremessos, mas, na maior parte do tempo, parece indiferente”, disse Green. “Eles estão te destruindo, mas parecem tranquilos. Sempre é divertido jogar com ou contra grandes jogadores. Você quer ver o que pode fazer para parar caras como o Luka”.

Jalen Brunson, por sua vez, comentou algo semelhante na pré-temporada. Ex-companheiro de Doncic no Mavericks, o astro do New York Knicks comparou Doncic a um “caracol”.

“Estávamos jogando um jogo amistoso antes de nossa temporada de estreia. Luka estava jogando, mas se movendo no ritmo de um caracol. Eu pensei: ‘Esse cara não está realmente jogando com esforço ou algo assim.’ Mas então ele faz um passe, em seguida, um step-back e acertou o arremesso”, relembrou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA