Técnico do Nuggets desabafa após derrota para Blazers na NBA

“Eu achava que tínhamos melhorado nos rebotes. Tem sido nossa fraqueza. Então, o que pode mudar, antes de tudo, é nossa postura física. Estamos observando a bola demais. Quando os times chutam de longa distância, todos corremos para a parte mais baixa do garrafão defensivo e não fazemos o box out. Essas são as três coisas que nos impedem de sermos eficientes nos rebotes defensivos”, completou Malone.

Por fim, Michael Malone comentou que viu pontos positivos no primeiro período. No entanto, questionou a mentalidade da equipe após começar jogando bem as partidas.

“Bem, acho que algo positivo é que começamos bem em dois jogos seguidos. Tivemos um ótimo início contra Kings e Blazers. Porém, não sei se temos essa mentalidade de achar que vai ser fácil, ou talvez seja a primeira vez que perdemos um jogo depois de vencer o primeiro quarto. E vimos em dois jogos seguidos o que acontece quando relaxamos”, concluiu.

Por fim, a temporada do Denver Nuggets na NBA não empolga. Isso porque, mesmo com Nikola Jokic atuando em nível MVP, a equipe não consegue embalar e ocupa a sexta posição do Oeste. Agora, são 14 vitórias e 11 derrotas em 2024/25.

