Após “briga”, NBA multa três jogadores

Uma briga no jogo entre Utah Jazz e Detroit Pistons resultou em multa da NBA a três jogadores. Na quinta-feira (19), durante a vitória do time de Salt Lake City, Paul Reed, Jordan Clarkson e Ron Holland se envolveram em um incidente. Desse modo, a NBA anunciou punições aos três atletas.

A briga entre os jogadores que resultou em multa da NBA aconteceu no terceiro quarto da partida. No momento, Reed marcou um ponto após um rebote ofensivo. Na sequência, Clarkson bloqueou a volta do pivô que corria pela quadra, com os dois colidindo. Após isso, Holland confrontou o armador do Jazz, com ambos assumindo posições de luta.

Rapidamente, companheiros dos três jogadores conseguiram intervir. No entanto, Holland e Clarkson foram expulsos por adotarem posições de luta, enquanto Reed recebeu uma falta técnica.

Em coletiva, o técnico do Pistons, JB Bickestaff, criticou a decisão dos árbitros. De acordo com ele, não houve razão alguma para punição dos jogadores de Detroit. Isso porque, o causador da briga foi Clarkson. Portanto, somente ele deveria ser punido.

“A falta técnica dupla é ridícula”, criticou o treinador. “Se um jogador atinge outro primeiro, a falta técnica deveria ser somente para ele. Ele [Clarkson] literalmente o atingiu com o corpo. Então, o que se espera que alguém faça? Você pune quem deu o primeiro golpe e segue em frente. Não se agrava a situação dando falta técnica a quem não teve nada a ver com a jogada, que só estava de pé e foi atingido”, lamentou.

Apesar da crítica, a NBA puniu todos os envolvidos. Por ter sido o causador, Clarkson recebeu uma multa de US$35 mil, que ainda se agravou por ele jogar a faixa de cabelo na torcida ao ser expulso. Holland, por sua vez, recebeu uma multa de US$25 mil, por agravar a discussão. Por fim, Reed pagou US$ 15 mil em punição por iniciar a confusão.

A sequência de multas da NBA reforça uma atenção da liga aos conflitos na temporada. Afinal, desde outubro, mais de US$2 milhões em multas foram aplicados aos jogadores por infrações. A maior parte envolve punições pelas faltas técnicas aplicadas aos atletas nas partidas.

Ainda assim, gestos e discussões também têm recebido uma postura rigorosa da liga. Jaylen Brown, por exemplo, foi multado em US$25 mil por fazer um gesto de um corte na garganta após uma enterrada. Além disso, o técnico Ime Udoka, do Houston Rockets, arcou com US$50 mil por xingar um árbitro.

