Heat só aceitaria “troca irrecusável” por Jimmy Butler

A possibilidade do Miami Heat envolver Jimmy Butler em uma troca está diminuindo, de acordo com Bobby Marks, da ESPN. Segundo o jornalista, diversas equipes ao redor da liga acham que o jogador pode acabar permanecendo na Flórida. Entretanto, caso haja uma oferta irrecusável, há a chance do astro deixar a franquia.

Como reportado por Shams Charania, da ESPN, no dia 10 de dezembro, Butler deve recusar sua opção de jogador de US$52 milhões para a próxima temporada. Assim, o jogador vai se tornar um agente livre, a menos que uma extensão seja firmada até 30 de junho. O Heat pode assinar uma extensão de dois anos e US$116 milhões com Butler.

Conversas de uma possível insatisfação de Butler no Heat começaram esse ano. Embora o jogador tenha grande identificação com a equipe, chegando em duas finais da NBA, uma troca parecia bastante real. Afinal, o craque, já na reta final de sua carreira, quer ganhar um título, e, segundo relatos, não acredita que o Heat seja forte candidato. Além disso, houve atritos com a direção de Miami

Para o Heat, porém, o ideal seria uma troca ainda em 2024/25, pois pode perder Jimmy Butler de graça ao fim da temporada. Ele possui a opção no contrato.

Destaque de Miami desde que chegou ao time, em 2019/20, Butler levou o grupo às finais da NBA duas vezes. Não obteve o título, mas suas performances davam a ideia de que seria questão de tempo. No entanto, lesões e compromissos fora do basquete deixaram a diretoria em dúvida. Como resultado, após falar que Miami venceria o Boston Celtics nos playoffs, caso estivesse saudável, irritou Pat Riley, presidente da equipe.

Na ocasião, Riley disse a Jimmy Butler para cuidar apenas de seu basquete. O astro sempre fez questão de dizer que gostaria de seguir em Miami, mas com uma extensão máxima.

Possíveis novos destinos

Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Phoenix Suns aparecem como candidatos para adquirir Butler. Todas essas equipes, contudo, precisariam de operações financeiras para liberar o espaço. Ainda assim é inegável o desejo que têm de contar com o ala.

Dessa forma, conforme a data limite para trocas se aproxima, a situação deve ficar mais clara. Caso algum time adquira Butler em seu melhor nível, porém, as dinâmicas de força da NBA podem mudar.

