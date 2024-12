Cinco vezes All-Star, John Wall trabalha em nova função

Primeira escolha do Draft de 2010 e cinco vezes All-Star, John Wall brilhou no Washington Wizards por muitas temporadas. No entanto, lesões acabaram minando o futuro da carreira do astro. Dessa forma, sem espaço na NBA no momento, o jogador vem participando de transmissões de partidas como analista na G League.

A princípio, John Wall comentou sobre essa sua nova função no esporte. Além disso, o ex-jogador Wizards explicou como surgiu o interesse para participar dos jogos, agora como parte da imprensa.

“Eu sempre vou me criticar”, disse John Wall. “Posso melhorar muito. Estou aprendendo cada vez mais, mas, para mim, é falar sobre basquete, algo que eu amo fazer. É o que faço quando estou em casa, assistindo com meus amigos e filhos. Eles falam: ‘Cale a boca e deixe a gente assistir’”, disse Wall.

Sobretudo, ele explicou que, mesmo que o atleta se cuide, as lesões ainda fazem parte do esporte. Porém, John Wall, cinco vezes All-Star, ainda não confirmou quando pretende se aposentar da NBA. Nesse sentido, Wall acredita que deve deixar a liga por conta própria.

“Você faz tudo o que pode para cuidar de si mesmo, e as lesões ainda fazem parte do jogo de basquete”, disse John Wall. “Sim, eu penso nisso [lesões]. O tempo que tive, aproveitei. Fico frustrado às vezes. Mas Deus não comete erros. Significaria o mundo para mim [voltar à NBA]”, continuou Wall. “Você quer sair nos seus próprios termos. Quero terminar da forma que eu quero. Se eu jogar meu último jogo, quero sair da quadra do meu jeito”.

Todavia, Wall ainda espera mais uma chance na NBA. O armador segue treinando em Miami e está em forma. No entanto, suas últimas chances na liga foram na temporada de 2022/23, quando ainda defendia o Los Angeles Clippers. Porém, o último ano em que o armador conseguiu se manter saudável durante toda a temporada foi em 2016/17, quando ainda atuava pelo Washington Wizards.

De fato, Wall era um dos principais armadores da NBA até sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles esquerdo. Depois disso, o astro nunca mais conseguiu voltar ao mesmo nível de antes e acabou trocado pelo Wizards para o Houston Rockets por Russell Westbrook. Após disputar somente 40 partidas, deixou a equipe para jogar no Clippers, onde fez apenas 34 jogos antes de deixar a NBA.

