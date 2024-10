Em busca de vaga na NBA, John Wall é confundido no Wizards

Ídolo da NBA, John Wall estaria de volta ao Washington Wizards? Até poderia ser. No entanto, não é o mesmo que passou pela franquia na década passada. De acordo com Jake Fischer, do Yahoo Sports!, John Wall foi contratado como GM do afiliado na G League, o Capital City Go-G0. A informação de que não era o mesmo nome foi confirmada por Fred Katz, do The Athletic.

“Uma fonte da liga confirmou que Jonathan Wall foi nomeado GM do Capital City Go-Go. Porém, uma outra fonte disse não é a ex-estrela do Wizards. O time contratou outra pessoa chamada Jonathan Wall para comandar o time da G-League”, informou Katz.

Novo contratado, Jonathan Wall é formado pela Harvard Law School e construiu sua carreira como agente de diversos jogadores. Além disso, ele é um advogado experiente e conhecedor da NBA.

O advogado, por outro lado, é homônimo do armador John Wall, que construiu sua carreira na NBA pelo Washington Wizards. Entre 2010 e 2019, o armador registrou médias de 19 pontos, 9.2 assistências e 4.3 rebotes. Porém, a busca por maiores conquistas o forçou a ser trocado pelo Houston Rockets. Desde então, o armador sofreu diversas lesões e jamais conseguiu se reestabelecer na liga.

Desse modo, o Wall que todo mundo conhece está fora da NBA desde a temporada 2022/23, quando foi jogador do Clippers. Assim, durante participação como comentarista da ESPN em um jogo da Summer League, o veterano revelou esperanças em retornar à liga e rejeitou sua aposentadoria. Atualmente sem clube, ele teve o nome ligado a times europeus, mas ficou sem atuar.

“Não estou parando de jogar, longe disso aliás. Então, não vou desistir do meu sonho de voltar a ser jogador na NBA”, afirmou John Wall.

Em sua última participação na liga americana, o armador disputou 34 partidas com o Clippers. Na ocasião, obteve médias de 11,4 pontos, 5,2 assistências e 2,7 rebotes em 22,2 minutos. Seu aproveitamento, no entanto, foi de apenas 30% nas bolas de três.

Sua presença não teve impacto positivo na equipe e ele foi terminou no Houston Rockets na trade deadline. Depois disso, foi dispensado pela equipe texana sem sequer atuar.

Vale lembrar que problemas com lesões atrapalharam sua carreira. Desde a temporada 2017/18, quando ainda disputou os playoffs pelo Wizards, Wall só jogou 147 partidas de 472 possíveis. Isso representa apenas 31,1% dos jogos totais em seus últimos seis anos na NBA.

O veterano não nega as dificuldades dos últimos anos com as contusões e mudança de papel, saindo de um All-Star para um coadjuvante. Entretanto, está disposto a tudo e a qualquer função para voltar às quadras na próxima temporada.

“Sei que lidei com muita coisa e que isso pode fazer com que muitas equipes olhem para mim com alguma preocupação. Mas o meu foco principal é no trabalho agora. Sei que preciso trabalhar duro para voltar à NBA. Então, pretendo provar para as equipes que estou apto e saudável. Vou aceitar qualquer papel que estiver disponível para mim. Estou apto e só quero voltar a jogar”, explicou o ídolo do Wizards.

Wall ainda disse que seria, até mesmo, um mentor para outros armadores jovens da equipe que o contratar. Por fim, em outra entrevista, ele também citou que poderia fazer o papel de jogador mentor e líder de vestiário, mencionando o ídolo do Miami Heat, Udonis Haslem.

“Eu realmente não estou preocupado com o meu tempo de quadra ou privilegiando isso em um retorno. Eu quero estar no vestiário. Se conseguir jogar, é claro que estarei ainda mais feliz. Mas posso ser, até mesmo, um mentor. Ensinar alguns armadores mais jovens que estão entrando na NBA ou algo do tipo. Estou disposto a fazer qualquer coisa”, concluiu.

